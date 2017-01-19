Мнение: партнерство РФ и КНР – геополитический кошмар для "кое-кого в США"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет стремиться к новому режима отношений с США и к партнерству с РФ. Политолог Владимир Колотов в эфире радио Sputnik отметил необходимость пересмотра, прежде всего, американо-китайских отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет стремиться построить новый режим отношений с США и всестороннее стратегическое партнерство с Россией, передает агентство Рейтер.

"Мы будем пытаться построить новую модель отношений с США и всестороннее стратегическое партнерство с Россией – партнерство ради мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнерство единства и сотрудничества стран БРИКС", – цитирует агентство Си Цзиньпина, выступившего в штаб-квартире ООН в Женеве.

Накануне, во время встречи в Давосе на Всемирном экономическом форуме с вице-президентом США Джо Байденом, Си Цзиньпин призвал США к совместным усилиям для построения долгосрочных отношений между Пекином и Вашингтоном.

Отношения между КНР и США переживают непростой период. В частности, это связано с ситуацией в Южно-Китайском море.

По мнению профессора Санкт-Петербургского государственного университета, политолога Владимира Колотова, заявления Си Цзиньпина о выстраивании новых отношений с США, прежде всего, обусловлены сменой администрации Белого дома.

"Сегодня последний день нахождения в Белом доме Барака Обамы. Мы прекрасно помним, с какими предвыборными обещаниями он приходил, мы помним, что ему авансом выдали премию мира, и мы помним реальную политику, которую он проводил: она состояла из угроз, войн, переворотов, антироссийской истерии, увеличения госдолга США. И понятно, что многие вещи он просто завел в тупик, прежде всего, в области безопасности", – сказал Владимир Колотов в эфире радио Sputnik.

Политолог считает, что пересмотр отношений между Пекином и Вашингтоном действительно необходим.

"Та модель отношений между Китаем и США, которая существовала, была неоптимальной. И модель отношений, которая будет выстроена между двумя крупнейшими экономиками мира, китайской и американской, это очень важно. От этого будет зависеть, по сути, геополитический климат на планете", – полагает политолог.

Что касается партнерства Китая с Россией и другими странами БРИКС, то, по мнению Владимира Колотова, это отвечает интересам всех геополитических игроков.

"Мы помним, что одним из геополитических кошмаров кое-кого в Вашингтоне было установление партнерских отношений между Москвой и Пекином. И в настоящее время эти партнерские отношения выстраиваются. Вообще правила игры в Евразии во многом зависят от Москвы и Пекина. Поэтому развитие партнерства со странами БРИКС отвечает коренным интересам как Китая, так и России. И я думаю, что от позиции и от практической политики России, Китая и США будет зависеть в целом ситуация в мире", – заключил политолог.

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