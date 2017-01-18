Эксперт о рассекреченном архиве ЦРУ: кто-то неплохо поредактировал прошлое

ЦРУ опубликовало архив документов, в том числе, о холодной войне, войне во Вьетнаме и военном проекте Stargate. Эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что документы появились весьма своевременно.

Центральное разведывательное управление США опубликовало свой архив, состоящий из почти 13 млн страниц различных документов. Как передает телеканал CNN, ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. В ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен.

"Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами", – отметил представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

В частности, разведка опубликовала документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте Stargate ("Звездные врата"), в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно "видеть события" и собирать информацию с большого расстояния.

Член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik не исключил, что многие из рассекреченных документов ЦРУ являются обычными фальсификациями.

"Я думаю, это было опубликовано по личному распоряжению директора ЦРУ (Джона) Бреннана, известного "неокона" (неоконсерватора), который уходит вместе с (президентом США Бараком) Обамой и который, скорее всего, использует эту возможность для внесения нового потока дезинформации. Тем более что всей правды не бывает, бывает правда, которая находится в реальных документах ЦРУ, которые там, конечно, присутствуют, но я думаю, что проделана большая работа, чтобы сфальсифицировать огромное количество документов в этой пачке и изменить отношение к Вьетнамской войне, например", – сказал Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik.

По его словам, в США просто хотят переписать историю.

"Главная цель США – распространение либеральной американской демократии по всему миру вопреки противодействию принимающей стороны. И именно в этом плане будет изменяться история, и в этом плане будут находиться новые документы без указания источников. А наличие огромного количества скрытых источников в определенных документах по определенной тематике говорит о том, что здесь (в рассекреченных документах ЦРУ) кто-то очень неплохо поредактировал прошлое. Так что стоит ждать изменения истории", – сказал эксперт.

По его мнению, публикация засекреченного ранее военного проекта – один из способов отвлечь внимание американцев от реальных проблем.

"Раскрытие программы ЦРУ "Звездные врата" – это же чудесная тема, прекрасный способ отвлечения сознания американского общества от реальных проблем. Представляете, как хорошо можно задействовать эту тему на том же CNN, чтобы внимание всех американских домохозяек было приковано именно к этой теме. Не исключаю, что еще появятся прекрасные документы, отчеты о том, что что-то делалось, что-то провиделось, у нас появятся, видимо, фамилии новых американских пророков. То есть строится легендированная история, чтобы отвлечь внимание американцев", – заключил Дмитрий Ефимов.

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