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Мнение: Аваков тестирует "позицию сокола" в отношении Донбасса

19:0918.01.2017
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Последствия артобстрела украинскими силовиками городе Дебальцево
© РИА Новости. Олеся Потапова
Последние заявления главы МВД Украины Арсена Авакова, в частности, о "деоккупации" Донбасса, являются частью новой политической повестки на Украине, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", – цитирует слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

Аваков подчеркнул, что "это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом".

Ранее Аваков заявлял, что Киев проведет "деоккупацию" Донбасса в ближайшие два года. При этом президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что у проблемы Донбасса не существует военного решения.

По мнению политолога Александра Асафова, риторика Арсена Авакова  является частью новой политической повестки на Украине.

"На Украине уже в открытую говорят о внеочередных выборах в Раду и о президентских выборах, поэтому будущие конкуренты должны формировать свою повестку. В то время как режим Порошенко получил "увесистую пощечину" от республиканцев США, а сам Порошенко занимается в Давосе поиском новых хозяев, его политические конкуренты пытаются эту политическую реальность каким-то образом применить к себе", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Аваков решил перехватить воинственную риторику президента Петра Порошенко.

"Аваков тестирует "позицию сокола", то есть сторонника быстрой и эффективной войны. Подобную позицию уже транслировал и замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, который тоже сказал, что в 2017 году все решится, хотя раньше он говорил, что и пяти лет будет мало. Поэтому заявление, сказанное Аваковым перед пограничниками, это прощупывание реакции. Конечно, такие шаги сразу дезавуируют Минские соглашения, потому что контроль над границей – это один из пунктов соглашений. До границы еще надо дойти, чтобы взять ее под контроль в течение одной-двух недель. А народная милиция ЛНР и вооруженные силы ДНР будут, мягко говоря, против. То есть прогноз – исключительно военный. Так что думаю, что Аваков тестирует именно "соколиную" риторику, мы видим перехват им воинственной повестки у Порошенко", – отметил политолог.

Он также прокомментировал заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко. На своей странице в Facebook тот сообщил, что Киев якобы получил от ООН копию письма бывшего президента Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска в 2014 году.

"Заявить – не значит доказать. Думаю, что все заявления представителей украинского истеблишмента, особенно в состоянии растерянности, в котором они сейчас пребывают, потеряв основного спонсора и руководителя, стоит рассматривать в связи с "весенним обострением"", – заключил Александр Асафов.

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