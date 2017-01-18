Политолог: когда Маккейн начинает хвалить РФ, нужно искать – в пику кому

Американский сенатор Джон Маккейн признал Россию главным игроком на Ближнем Востоке. Политолог Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление сенатора-республиканца.

Президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке, заявил в эфире телеканала MSNBC сенатор-республиканец Джон Маккейн. По его словам, российский лидер "добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках".

Маккейн добавил также, что США приходится довольствоваться лишь приглашением на переговоры по урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 23 января. Переговоры будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция.

"Нет ничего более показательного, чем то, что русские, иранцы и турки приглашают США участвовать в мирной конференции (по Сирии). США не возглавляют это, США даже не являются частью этого, их приглашают. До чего мы дошли", – заявил сенатор.

Республиканец Джон Маккейн известен своей антироссийской позицией. В частности, он был одним из инициаторов новых санкций против Москвы из-за кибератак, за которые якобы ответственны "российские хакеры". При этом никаких доказательств ни сам сенатор, ни его коллеги не представили.

По мнению заместителя директора, координатора ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, заявления Маккейна – это своего рода вызов избранному президенту Дональду Трампу.

"Когда такие люди, как сенатор Джон Маккейн – известный друг всех русофобов мира – начинает хвалить Россию, то нужно искать, против кого он это делает. Очевидно, что против приходящей администрации США. Надо сказать, что Джон Маккейн известен различными высказываниями в адрес России. И когда он говорит о том, что роль России на Ближнем Востоке так возросла, что роли США там не видно, то это – некий вызов Дональду Трампу на перспективу, и, в том числе, на предстоящие переговоры по сирийскому урегулированию в Астане. В то же время это "шпилька" и в адрес уходящей администрации, в адрес (Барака) Обамы", – сказал Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что роль России на Ближнем Востоке значительно выросла, а роль США была нивелирована.

"Россия стала серьезным игроком в целом ряде региональных процессов, поскольку на Ближнем Востоке уважают яркие проявления силы. И Россия эту силу показала: и силу военную, и силу дипломатическую – в плане налаживания диалога в Сирии между различными группировками, которые без России договориться никак не могли, и региональными игроками, такими как Турция и Иран. А США за это время "просели", и вызвано это было целым рядом причин, в том числе и неуверенной политикой Обамы по Ближнему Востоку. Обама умудрился разругаться со всеми ключевыми союзниками США в регионе: и с Израилем, и с Саудовской Аравией, делались непонятные жесты в сторону Ирана. Все это тоже позволило России набрать политических очков и оказаться в выгодной позиции, став главным коспонсором мирного процесса в Астане", – отметил политолог.

По его мнению, новая площадка для переговоров со временем станет реальным центром решения сирийского вопроса.

"Есть надежда на то, что Россия, Турция и Иран поспособствуют тому, что непосредственные противоборствующие стороны – сирийское правительство и оппозиция – хотя бы начнут между собой разговаривать. Со временем, думаю, Астана станет реальным центром решения сирийского вопроса, а Женева – неким центром оформления уже принятых решений", – заключил Дмитрий Егорченков.

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