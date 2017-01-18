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Мнение: администрация Обамы поет "лебединую песню" о России

13:3318.01.2017
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Член Совета по внешней и оборонной политике, заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Постпред США в ООН Саманта Пауэр заявила о необходимости диалога с РФ, назвав при этом Москву "самой главной угрозой". Эксперт Павел Золотарев в эфире радио Sputnik обратил внимание и на другие заявления об РФ со стороны уходящей администрации США.

США необходимо продолжать диалог с Россией, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр.

"Решение "проблем" с Россией в наших интересах, диалог между нами является абсолютно важнейшей задачей", – сказала Пауэр, выступая с докладом в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Начиная свое последнее публичное выступление в должности постоянного представителя США в ООН, она вновь заявила, что "Россия является самой главной угрозой для США" и интересов мирового порядка, отметив при этом, что интересы США и России зачастую совпадают.

Саманта Пауэр покинет пост постоянного представителя США при ООН 20 января.

Тем временем, по мнению также уходящего в отставку главы Пентагона Эштона Картера, возможности для сотрудничества США с Россией в военной сфере сокращаются. "Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем", – заявил Картер в интервью агентству Bloomberg.

Среди сохраняющихся возможностей для взаимодействия Картер назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана, не упомянув, однако, о борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, чиновник напомнил о сотрудничестве двух стран на Балканах в 1990-е годы.

Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев в эфире радио Sputnik прокомментировал последние заявления в адрес России со стороны уходящей администрации США.

"Они просто продолжают свою "лебединую песню". При этом я думаю, что Эштон Картер – наиболее трезвомыслящий из них всех, неслучайно он обратил внимание на проблемы, связанные с ядерным оружием. А что касается Сирии, то США с самого начала считали, что главная проблема – это все-таки (президент Сирии) Башар Асад, а отнюдь не ИГИЛ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ), но эту проблему решить не получается. Поэтому он ее не упомянул", – сказал Павел Золотарев.

По его мнению, уходящая администрация пытается создать как можно больше проблем для новой администрации.

"В целом нынешняя администрация пытается создать как можно больше трудностей для новой администрации. Что дальше? Дальше будет новая администрация, которая будет пытаться реализовывать новые подходы по мере возможности. А уж что у нее получится, пока остается только гадать", – отметил эксперт.

Он также прокомментировал слова сенатора-республиканца Джона Маккейна, который в эфире телеканала MSNBC заявил, что президент России Владимир Путин добился для РФ места ведущего игрока на Ближнем Востоке. При этом Маккейн добавил, что США приходится довольствоваться лишь приглашением на переговоры по урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 23 января.

"Слова Маккейна – это, наверное, больше "шпилька в бок" (уходящему президенту США Бараку) Обаме. На Ближнем Востоке вообще сейчас трудно выделить главного игрока. Он специально говорит о высокой роли России в Сирии, чтобы показать, что Америка чего-то не доделывает, что надо что-то усилить, подкрутить и т.д.", – заключил Павел Золотарев.

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