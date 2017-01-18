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Политолог об обвинениях в адрес Нацгвардии Украины: "заруба" идет серьезная

13:0818.01.2017
(обновлено: 13:18 18.01.2017)
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Владимир Скачко
© РИА Новости
Экс-лидер "Азова", нардеп Андрей Билецкий обвинил руководство Нацгвардии Украины в сепаратизме и коррупции. Как сказал в эфире радио Sputnik украинский политобозреватель Владимир Скачко, борьба за влияние над силовыми структурами вошла в серьезную фазу.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пообещал проверить заявления внефракционного депутата Верховной рады Андрея Билецкого о коррупции и антиукраинских настроениях в Национальной гвардии Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что депутат Билецкий, который был командиром полка "Азов", обвинил руководство Нацгвардии в коррупции, сепаратизме и "уничтожении добровольческих батальонов". После этого Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить заявление нардепа.

"О заявлении нардепа Билецкого. Командующий Нацгвардии после заявления политика немедленно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательным образом, бесстрастно и согласно закону", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

По мнению украинского политического обозревателя, политолога Владимира Скачко, борьба развернулась между прежними соратниками.

"Все они скопом приходили к власти после переворота в 2014 году, делили "синекуру", а Нацгвардия должна была их защищать. Именно в Национальную гвардию, как в государственный орган, были инкорпорированы все карательные батальоны, которые были подготовлены для совершения госпереворота, а потом обросли "пушечным мясом" и были брошены в Донбасс. Но каратели – это не  солдаты, они воевать не захотели, а превратились в заградотряды. И, несмотря на прежние судимости, несмотря на совершенные преступления во время так называемой АТО, все они стали национальными гвардейцами. И даже криминальные авторитеты получили официально офицерские звания", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, "драка" затеяна против президента Петра Порошенко.

""Заруба" пошла серьезная. Андрей Билецкий передал военному прокурору документы о коррупции в Национальной гвардии. То есть борьба за влияние на силовые структуры вошла в такую серьезную фазу, когда отступать некуда: у них дорога либо в могилу, либо к генеральному прокурору. Борьба идет за влияние на силовые структуры между верховным главнокомандующим Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. То есть между, условно говоря, "голубями мира" и "ястребами войны", которых связывают с экс-премьером Арсением Яценюком и остающимися во власти секретарем Совета нацбезопасности Александром Турчиновым по кличке "Кровавый пастор" и спикером парламента Андреем Парубием и, естественно, контролирующим военные структуры Арсеном Аваковым. Вот между этими людьми ведется война", – считает политический обозреватель.

Он связал это противостояние со сменой администрации США.

"У внешних кураторов сейчас неразбериха, вызванная избранием Дональда Трампа и внутренней грызней. Это вызывает сумятицу и в украинской власти. Кто-то, возможно, захотел цапнуть себе всю власть, а потом поставить внешних кураторов перед свершившимся фактом. Мол, пока вы тыкали друг другу фиги, мы тут все решили. Пока паны разбирались, тут затрещали и чубы, и костюмчики", – сказал Владимир Скачко.

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