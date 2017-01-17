Мнение: статья Пинчука о "примирении с Россией" – игра с двух рук

Лидер Украины Петр Порошенко отказался от "украинского ланча" Виктора Пинчука в Давосе после статьи бизнесмена для Wall Street Journal. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что статья появилась именно в американском СМИ.

Президент Украины Петр Порошенко примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила пресс-служба главы государства. Очередной Всемирный экономический форум проходит с 17 по 20 января в швейцарском Давосе.

Накануне пресс-секретарь Порошенко подтвердил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком. Пинчук ежегодно во время форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

СМИ ранее сообщали, что Порошенко принял решение не посещать "украинский ланч" после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

В статье Пинчук отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал его предложения "путем к государственной измене" и "капитуляцией перед Москвой", а депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко объявил Пинчука "опасным врагом". Депутат Рады от "Оппозиционного блока", бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что в статье украинского миллиардера речь идет о "примирении с Россией", однако опубликована она была в американской прессе.

"Пинчук является фигурой публичной, но не политической. Я бы рассматривал это как смотрины. Ведь он опубликовал эту статью не в украинском издании, не в российском, хотя речь идет о примирении с Россией, а в Wall Street Journal, он написал это для американцев, для новой администрации. То есть он посылает такой "маячок": смотрите, я другой, я готов идти на компромисс. Я считаю, что это игра с двух рук. Потому что не надо забывать, что Пинчук – это зять Леонида Кучмы, а Кучма – это одна из ключевых фигур, в том числе на минских переговорах. Да и то, что описал Пинчук – это не что иное как Минские соглашения в более доступном изложении", – сказал Семен Уралов.

Он также прокомментировал возможное изменение в отношениях между Украиной и США с приходом новой администрации в Белый дом. По мнению политолога, со стороны Киева вряд ли что-то изменится.

"Украинские элиты находятся в статусе вассалов США. И в этом смысле они будут подчиняться воле тех, кто находится у власти: демократов, республиканцев – не имеет значения. Я много сравнивал, изучал, как это происходило в Грузии, в других странах, где были "цветные" революции: все эти элиты, которые переходят под внешнее управление – это совершенно другие люди. Это люди с психологией мелких спекулянтов, очень специфические", – считает Семен Уралов.

По его мнению, те люди, которые находятся сегодня у власти на Украине, по сути, разрушили страну.

"Разумные люди никогда бы не довели страну до такого состояния. Украина ведь была богатейшей, а они действуют с логикой людей, которые распиливают заводы на металл, чтобы получить прибыль. Тот же (украинский олигарх Игорь) Коломойский уничтожил все нефтеперерабатывающие заводы на Украине, чтобы работал только его один. Кто от этого выиграл – в целом Украина вся проиграла. Вообще украинские элиты – это очень интересный предмет для наблюдения", – заключил политолог.

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