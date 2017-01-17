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Политолог: украинскому народу дали ложную альтернативу

18:5217.01.2017
(обновлено: 18:54 17.01.2017)
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Центр Киева
© РИА Новости. Борис Ушмайкин
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился изменить названия морских портов и железнодорожных объектов в стране. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что Киев продолжает гнуть старую линию.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился сменить названия морских портов и железнодорожных объектов страны. В документе, который он опубликовал на своей странице в Facebook, поручается привести объекты транспортной инфраструктуры в соответствие с законом "о декоммунизации".

"Надеюсь, что руководство "Укрзализницы" (Украинских железных дорог – ред.), морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины", – написал Омелян.

Предписывается переименовать морские порты "Ильичевск", "Южный" и "Октябрьск", а также Южную и Юго-западную железную дорогу. По словам министра, изменить названия этих объектов необходимо для того, чтобы "ликвидировать все, что призвано навязать украинцам мнение, что они одной крови с ордынцами", и что они "такие же лузеры и рабы, как и московиты".

С мая 2015 года на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. Предполагается, в частности, что будут переименованы города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
© РИА Новости. Стрингер
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"Пивденной Зализнице" – конец. С биографией прокололась

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя власть на Украине продолжает эксплуатировать лозунги Майдана.

"Когда начинался Майдан, то украинскому народу дали ложную альтернативу: либо вы с Европой, либо – с Россией. Соответственно, чтобы быть с Европой, нужно обрубать все связи с Россией, в том числе и культурные. Несмотря на то, что сейчас европейские перспективы Украины, прямо скажем, более чем туманны, но старая линия осталась. Мол, чем мы  дальше будем отдаляться от России, в том числе и в символическом плане – в плане переименования улиц и так далее – тем, возможно, мы станем ближе к Европе", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, отметил политолог, это не решает украинских проблем, а лишь разъединяет народы.

"Это не решает никаких проблем на Украине. Нынешняя политическая, экономическая и социальная ситуация не благоприятствует бурному потоку западных инвестиций. Но, тем не менее, вот такие шаги символического характера по-прежнему происходят с переименованием и прочим. Другое дело, что население будет называть города, населенные пункты и порты по-прежнему. Но если эта ситуация с переименованиями будет продолжаться, то уже новое поколение украинцев, к сожалению, будет считать, что вся инфраструктура, оставшаяся с советского времени, была создана не единым государством, а чуть ли не бандеровцами. Конечно, можно над этим посмеяться, но если вы живете в такой информационной среде, которая направлена на формирование образа России как врага, то эта мифология может превратиться в реальные мысли людей", – считает Станислав Бышок.

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