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Юрист: решение ЕСПЧ создает новые проблемы с усыновлением детей из России

16:4217.01.2017
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Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AFP 2017/ Johanna Leguerre
ЕСПЧ постановил, что РФ нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещая иностранцам усыновлять российских детей. Эксперт по международному праву Владислав Оршев в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Москва нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещая иностранцам усыновлять российских детей, говорится в пресс-релизе суда.

По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить каждому истцу по 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба и по 600 долларов на покрытие судебных издержек.

Иски против России подали 45 граждан США и 27 детей из России. Американские пары, обратившиеся в суд, находились на последних этапах процедуры усыновления. Истцы утверждают, что запрет на усыновление нарушает статьи о запрещении дискриминации и о праве на уважение семейной жизни. Суд единогласно постановил, что "закон Димы Яковлева" противоречит нормам конвенции.

Этот закон действует в России с 1 января 2013 года. Документ был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России, где виновные остались безнаказанными.

Нормативный акт получил название по имени двухлетнего мальчика Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Россия может не исполнять отдельные решения международных судов, если они противоречат нормам российской Конституции. Решение о том, есть ли в постановлениях международных инстанций противоречия, выносит Конституционный суд. Такой закон приняли после того, как ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 млрд евро компенсации, а Третейский суд в Гааге – еще 50 млрд.

Адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение ЕСПЧ.

"Суд постановил выплатить по жалобам компенсацию на общую сумму в 75 тысяч евро. Но главное не это. Важно, что будет потом. Обращаю внимание, что ЕСПЧ вынес решение по конкретным делам. Он признал конкретные факты нарушения прав американцев, которые находились на финальной стадии усыновления. Но не будем забывать о другом инструментарии – Конституционный суд разъяснил: если решения ЕСПЧ противоречат Конституции РФ, то они не могут применяться. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Мне, как юристу, хотелось бы надеяться, что они лежат в чисто юридической, а не в политической плоскости", – сказал Владислав Оршев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, решение ЕСПЧ только усложнило ситуацию с усыновлением детей из России.

"Это решение ЕСПЧ не решает проблемы, а создает новые проблемы. И очень не хотелось бы, чтобы оно создало реальные проблемы для детей. Ведь мы помним, что "закон Димы Яковлева" был принят неслучайно. Поводом послужила смерть маленького мальчика, который остался без присмотра усыновителей. Кроме того, ведь речь шла о том, чтобы был налажен механизм контроля дальнейшей судьбы усыновленных детей из России. Но был получен отказ, и в этом – камень преткновения. Этот вопрос, насколько я знаю, до сих пор не разрешен. Поэтому не хотелось бы, чтобы эта проблема ушла в сферу политики. Пусть она находится в строго юридической плоскости. А еще лучше, чтобы она решала проблемы детей, а не ставила их жизнь в опасность", – заключил юрист.

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