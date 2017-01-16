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Режиссер "Викинга": картина вызвала споры – значит, она получилась

17:4916.01.2017
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Режиссер Андрей Кравчук на премьере своего фильма Викинг
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Делать исторические фильмы всегда трудно, так было и с "Викингом". Но во время съемок этой ленты иногда казалось, что съемочной группе помогала сама природа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал режиссер фильма Андрей Кравчук.

Историческая сага "Викинг" стала первым в истории российской киноиндустрии фильмом, который вошел в десятку лидеров мирового кинопроката. Немалый интерес лента вызвала за рубежом. Как сообщила пресс-служба Первого канала, международные продажи фильма "Викинг" начались еще в рамках кинорынка в Торонто, и на сегодняшний день картина продана более чем в 60 стран, в том числе Германию, Испанию, Бельгию, Швейцарию, Чехию, Словакию, страны бывшей Югославии. Кроме того, подписаны сделки с Китаем, Кореей, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука – высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более семи лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысячи оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Съемочной группе удалось сделать "что-то настоящее", уверен режиссер "Викинга" Андрей Кравчук.

"Мне кажется, что фильм у нас получился. То есть у нас получилось как-то прорваться и сделать что-то настоящее… Делать исторические фильмы вообще трудно, это невероятно трудно и не так часто мы их производим, не так часто наша киноиндустрия бывает готова к сложным задачам. И когда удается это сделать, пробиться и получить результат, то это здорово", – сказал Андрей Кравчук в интервью радио Sputnik.

Тот факт, что в России фильм вызвал бурную зрительскую дискуссию, режиссера не смущает, скорее наоборот.

"Мы вызвали, я знаю, активные споры, большое количество людей высказываются явно негативно, много людей высказывается позитивно. Спасибо всем – потому что если человек высказывается, находит время… Ведь есть фильмы, которые проносятся мимо тебя, как машина на трассе, или как скорый поезд – и забываются, грубо говоря, в тот момент, когда ты выбрасываешь коробку из-под попкорна в мусорный бак. А если фильм заставляет тебя как минимум открыть интернет и выразить свое отношение – значит… у нас получилось кино", – уверен Андрей Кравчук.

Занятые в съемках актеры очень ответственно подходили к освоению нового для них материала, рассказал режиссер.

"У нас действительно блестящие актерские работы. И то, что Данила (Козловский) сделал… У нас был длительный репетиционный период со всеми. Они учились драться на мечах… Там есть эпизод с Рогнедой, они репетировали в Москве этот эпизод, когда она с ножом на него (героя Даниила Козловского – ред.) бросается. Вся эта хореография была рассчитана, потому что хотелось, чтобы это был настоящий нож – в кино это видно, пластиковый или нет. И надо было, чтобы Саша Бортич – у нее это тоже замечательная работа – умело обращалась с ножом, это ведь тоже непросто… Максим Суханов, Игорь Петренко – ну я не так много у них видел ролей, где бы они так могли раскрыться. Материал им это позволял, и они это замечательно сделали. Света Ходченкова – насколько тонко, филигранно она проводит свою роль… Все это здорово", – отметил Андрей Кравчук.

Режиссер рассказал, что выбор места для съемки натурных сцен шел очень долго и непросто. В итоге натурные сцены "Викинга" снимались в Крыму: на Тайганском водохранилище (Белогорский район), в Генуэзской крепости (Судак), в поселке Школьное (Симферопольский район), в Бахчисарае и на мысе Фиолент (Севастополь).

"Я понимал, что мы говорим про Х век. Природа еще человеком не освоена, в ней должна быть энергия природы. Нам нужна была река, высокий холм… Мы искали в Волгограде, в Казани, в Чехии – где только не искали. Все события, связанные с Крымом, случились, когда мы были в Чехии, и мы уже там практически нашли объект и уже собирались вбивать колышки. Но потом рубль стал стоить других денег, и, соответственно, Чехия стала отпадать. Крым возник как альтернатива. И в Крыму мы вдруг все это нашли. Мы были поражены красотой этого места. Правда, строительство (съемочной площадки) на берегу водоема – это было как на фронте. У нас поднималась вода и сносила дома! Поэтому в этом отношении, как только ты связываешься с природой – ты должен быть готов ко всему. У нас там были ураганы, которые сносили огромные палатки, и деревянные настилы летели, как бумажные стаканчики. Но потом в день, когда ветер стал чуть-чуть тише, мы снимали, и получился замечательный эпизод, когда Федор (герой Владимира Епифанцева – ред.) уходит в бой, перед ним стоит Владимир, и ветер треплет их волосы, поднимает пыль вокруг… Природа нам помогала, давала экспрессию", – рассказал Андрей Кравчук.

Слушайте полную версию интервью >>

Режиссер "Викинга": картина вызвала споры – значит, она получилась

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