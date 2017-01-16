Политолог: Байден приехал в Киев рассказать, что ждет Украину

Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов к сотрудничеству с новой администрацией США. Однако в целом, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, среди украинских политиков чувствуется пессимистический настрой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Порошенко также рассчитывает, что "украинский вопрос" будет оставаться "среди первых приоритетов" Соединенных Штатов Америки.

"Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", – сказал Порошенко по итогам переговоров с вице-президентом США Джо Байденом, который в понедельник прибыл в Киев с официальным визитом.

В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть "партнером Украины".

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит Джо Байдена на Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку – независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также приурочен к празднованию 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

Политолог Александр Дудчак считает, что с приходом новой администрации Белого дома Украина по большей части освободится от влияния США. Однако при этом Киев лишится и значительной поддержки, в том числе финансовой.

"Думаю, что при новой американской администрации Украина будет меньше в поле зрения США. Однако тут интересная самостоятельность получается. Украину, по сути, освобождают от достаточно мощной поддержки и значительного финансирования. То есть ее пускают не на свободу, а в свободное плавание. Байден, вероятно, и приехал с тем, чтобы рассказать, что ждет Украину при отсутствии поддержки со стороны США, которая была в течение последних лет", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в целом украинское политическое сообщество настроено достаточно пессимистически относительно будущего Украины при новой американской администрации.

"Когда стало понятно, что выборы в США выиграл Трамп, на Украине наступила печаль. Это вызвало серьезную растерянность в политических кругах, все начали "вытирать" свои посты в Twitter и Facebook. И сейчас они пытаются понять, как жить дальше, если финансирование обрежут, на что рассчитывать толпам "грантоедов" в политической власти, как приспосабливаться к новым условиям. Ведь скриншоты не горят, все помнят, что говорил Порошенко, как отзывались о Трампе украинские политики и так называемые украинские аналитики. Можно сказать, что в украинском политическом сообществе сейчас пессимистический настрой", – сказал политолог.

В ходе встречи Петр Порошенко выразил благодарность Джозефу Байдену за помощь во время его работы на посту вице-президента США. Александр Дудчак считает, что украинскому президенту действительно есть за что благодарить Байдена.

"Благодаря госперевороту ему (Порошенко) удалось прийти к власти, увеличить личное благосостояние, увеличить свой земельный фонд. Наверное, за это. Хотя сейчас и сложно быть уверенным в том, что Порошенко дотянет до окончания срока своего президентства. Многие на Украине думали, что когда в Америке произойдет смена власти, придут те, кто и дальше будет поддерживать Украину. Но не задалось, что-то пошло не так. И вероятно теперь Порошенко есть о чем задуматься – о своем будущем", – заключил политолог.

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