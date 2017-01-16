США
17.0117 января06:58МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Байден приехал в Киев рассказать, что ждет Украину

16:5716.01.2017
(обновлено: 18:05 16.01.2017)
018900
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед встречей с журналистами. 16 января 2017
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов к сотрудничеству с новой администрацией США. Однако в целом, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, среди украинских политиков чувствуется пессимистический настрой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Порошенко также рассчитывает, что "украинский вопрос" будет оставаться "среди первых приоритетов" Соединенных Штатов Америки.

"Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", – сказал Порошенко по итогам переговоров с вице-президентом США Джо Байденом, который в понедельник прибыл в Киев с официальным визитом.

В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть "партнером Украины".

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит Джо Байдена на Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку – независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также приурочен к празднованию 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

Политолог Александр Дудчак считает, что с приходом новой администрации Белого дома Украина по большей части освободится от влияния США. Однако при этом Киев лишится и значительной поддержки, в том числе финансовой.

"Думаю, что при новой американской администрации Украина будет меньше в поле зрения США. Однако тут интересная самостоятельность получается. Украину, по сути, освобождают от достаточно мощной поддержки и значительного финансирования. То есть ее пускают не на свободу, а в свободное плавание. Байден, вероятно, и приехал с тем, чтобы рассказать, что ждет Украину при отсутствии поддержки со стороны США, которая была в течение последних лет", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

Крещатик. Киев
© РИА Новости. С. Крячко
Перейти в фотобанк
Так и быть: Киев согласен на Трампа

По его мнению, в целом украинское политическое сообщество настроено достаточно пессимистически относительно будущего Украины при новой американской администрации.

"Когда стало понятно, что выборы в США выиграл Трамп, на Украине наступила печаль. Это вызвало серьезную растерянность в политических кругах, все начали "вытирать" свои посты в Twitter и Facebook. И сейчас они пытаются понять, как жить дальше, если финансирование обрежут, на что рассчитывать толпам "грантоедов" в политической власти, как приспосабливаться к новым условиям. Ведь скриншоты не горят, все помнят, что говорил Порошенко, как отзывались о Трампе украинские политики и так называемые украинские аналитики. Можно сказать, что в украинском политическом сообществе сейчас пессимистический настрой", – сказал политолог.

В ходе встречи Петр Порошенко выразил благодарность Джозефу Байдену за помощь во время его работы на посту вице-президента США. Александр Дудчак считает, что украинскому президенту действительно есть за что благодарить Байдена.

"Благодаря госперевороту ему (Порошенко) удалось прийти к власти, увеличить личное благосостояние, увеличить свой земельный фонд. Наверное, за это. Хотя сейчас и сложно быть уверенным в том, что Порошенко дотянет до окончания срока своего президентства. Многие на Украине думали, что когда в Америке произойдет смена власти, придут те, кто и дальше будет поддерживать Украину. Но не задалось, что-то пошло не так. И вероятно теперь Порошенко есть о чем задуматься – о своем будущем", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.