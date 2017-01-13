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Кинокритик о прокате "Викинга": российский кинематограф можно поздравить

18:3813.01.2017
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Кадр из фильма Викинг
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)
"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката. Кинокритик Романа Григорьев в эфире радио Sputnik назвал это серьезным успехом отечественного кинематографа.

Историческая сага "Викинг" режиссера Андрея Кравчука вошла в топ-10 лидеров кассовых сборов мирового кинопроката, сообщили в Роскино.

"Впервые в истории нашей киноиндустрии российский фильм вошел в топ-10 лидеров кассовых сборов мирового кинотеатрального проката. Заработав за прошедший уикэнд $6,7 миллиона (около 402 миллионов рублей) в 2600 кинотеатрах России, а также в трех странах Прибалтики, блокбастер "Викинг" (режиссер Андрей Кравчук, продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов) опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота"", – говорится в сообщении.

По данным Роскино, фильм "Призрачная красота" с участием одного из самых высокорентабельных актеров Голливуда Уилла Смита демонстрировался в 49 странах, собрав $6,6 миллиона (около 396 миллионов рублей) за выходные, тогда как "Викинг"  – всего в четырех странах собрал за выходные $6,7 миллиона.

Работа над фильмом "Викинг" продолжалась более семи лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысячи оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Картина в прокате с 29 декабря.

По словам кинокритика, радиоведущего Романа Григорьева, отечественный кинематограф можно поздравить с серьезным успехом.

"Фильм действительно добился внушительной кассы. Это один из немногих примеров того, что российская высокобюджетная картина может себя окупить. Фильм понравился, можно поздравить российский кинематограф. Ведь мы так долго его "пинали" и списывали со счетов. Будем считать, что это был "волшебный импульс" на развитие. И думаю, что новость об успехе фильма в прокате подстегнет новых зрителей, которые еще не посмотрели "Викинга", на посещение кинотеатров. Тем более, что есть две версии для просмотра: 12+ (для семейной аудитории) и 18+. Это тоже, кстати, привлекло внимание людей к картине", – сказал Роман Григорьев в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что исторической сагой "Викинг" заинтересовались Китай, Латинская Америка и США. По мнению Романа Григорьева, успех фильма обеспечен прежде всего в Китае.

"Думаю, что в силу установившихся добрососедских отношений с Китаем, наших культурных связей, там можно ожидать хорошего проката. А дальше можно рассчитывать на высокие цифры от проката в электронных кинотеатрах, в том числе зарубежных", – считает кинокритик.

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