Мнение: призыв к СБУ возбудить дело против Порошенко подхватит оппозиция

Бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал СБУ завести на президента Петра Порошенко уголовное дело о госизмене. Политолог Алексей Кузьмин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это своеобразный "пробный шар".

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны (СБУ) Василия Грицака завести уголовное дело о государственной измене на украинского президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen.

Как написал Кузьмин на своей странице в Facebook, это необходимо для "защиты интересов украинского народа".

По его словам, пока украинский президент заявляет о "войне с Россией" и необходимости санкций против Москвы, его компания "во вред Украине" продает продукцию на территории Крыма и организовала работу на фабрике в российском Липецке.

Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, обещал в случае победы продать свой главный актив, однако этого до сих пор не произошло – продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik отметил, что в заявлении бывшего украинского генпрокурора есть доля здравого смысла.

"От господина Кузьмина уже неоднократно звучали подобные громкие заявления. Но ведь действительно Порошенко больше всех говорит о том, что Россия является главным "врагом" Украины, что необходимо делать все, чтобы Россия не получала финансирования, например, вывести структурные подразделения российских банков и российских организаций с территории Украины. При этом сам продолжает использовать источники на территории Российской Федерации для извлечения прибыли", – сказал Алексей Бычков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, призывы Кузьмина в определенной степени связаны с его обидой на Киев, а также с изменениями в политической сфере после избрания нового президента в США.

"Кузьмин давно обиделся на новые украинские власти, когда на него завели уголовное дело. Сейчас он просто реализует свою обиду с точки зрения юридических запросов и обращений в прокуратуру. В целом же – это очередной звоночек новой украинской власти. Происходят глобальные изменения: господин (Дональд) Трамп говорил о том, что США будут пересматривать свою концепцию по вопросу НАТО и вопросу вмешательства в дела других государств. В связи с этим и внутри самой новой украинской власти начинается "грызня"", – полагает политолог.

Он считает, что обращение Кузьмина в СБУ – это своеобразный "пробный шар". И действует он не без поддержки со стороны оппозиции.

"Понятно, что Кузьмин, не без подачи своих покровителей, которые действуют на Украине с точки зрения политической оппозиции нынешней власти, закидывает такую "удочку" с целью дальнейшего распространения этой информации. Идет расчет на то, что те, кто не любит Порошенко, будут подхватывать любую возможность, чтобы "утопить" Порошенко, который и так уже находится в пробитой политической лодке", – заключил Алексей Бычков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.