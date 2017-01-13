США
14.0114 января13:21МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: призыв к СБУ возбудить дело против Порошенко подхватит оппозиция

18:1613.01.2017
174132317
Экс-кандидат в президенты Украины Ренат Кузьмин
© РИА Новости. Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал СБУ завести на президента Петра Порошенко уголовное дело о госизмене. Политолог Алексей Кузьмин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это своеобразный "пробный шар".

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны (СБУ) Василия Грицака завести уголовное дело о государственной измене на украинского президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen.

Как написал Кузьмин на своей странице в Facebook, это необходимо для "защиты интересов украинского народа".

По его словам, пока украинский президент заявляет о "войне с Россией" и необходимости санкций против Москвы, его компания "во вред Украине" продает продукцию на территории Крыма и организовала работу на фабрике в российском Липецке.

Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, обещал в случае победы продать свой главный актив, однако этого до сих пор не произошло – продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik отметил, что в заявлении бывшего украинского генпрокурора есть доля здравого смысла.
"От господина Кузьмина уже неоднократно звучали подобные громкие заявления. Но ведь действительно Порошенко больше всех говорит о том, что Россия является главным "врагом" Украины, что необходимо делать все, чтобы Россия не получала финансирования, например, вывести структурные подразделения российских банков и российских организаций с территории Украины. При этом сам продолжает использовать источники на территории Российской Федерации для извлечения прибыли", – сказал Алексей Бычков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, призывы Кузьмина в определенной степени связаны с его обидой на Киев, а также с изменениями в политической сфере после избрания нового президента в США.

"Кузьмин давно обиделся на новые украинские власти, когда на него завели уголовное дело. Сейчас он просто реализует свою обиду с точки зрения юридических запросов и обращений в прокуратуру. В целом же – это очередной звоночек новой украинской власти. Происходят глобальные изменения: господин (Дональд) Трамп говорил о том, что США будут пересматривать свою концепцию по вопросу НАТО и вопросу вмешательства в дела других государств. В связи с этим и внутри самой новой украинской власти начинается "грызня"", – полагает политолог.

Он считает, что обращение Кузьмина в СБУ – это своеобразный "пробный шар". И действует он не без поддержки со стороны оппозиции.

"Понятно, что Кузьмин, не без подачи своих покровителей, которые действуют на Украине с точки зрения политической оппозиции нынешней власти, закидывает такую "удочку" с целью дальнейшего распространения этой информации. Идет расчет на то, что те, кто не любит Порошенко, будут подхватывать любую возможность, чтобы "утопить" Порошенко, который и так уже находится в пробитой политической лодке", – заключил Алексей Бычков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Обсуждение
17 пользователей оставили 17 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.