Политолог: на американском ТВ вместо вранья прозвучал голос здравого смысла

В эфире телеканала C-SPAN вместо выступлений политиков США 10 минут транслировали передачу RT. Американский медиаресурс заявил об ошибке. Политолог Валерий Коровин увидел в происшедшем определенный знак. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Зрители американского телеканала C-SPAN, который транслирует выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу российского RT. В C-SPAN это назвали "проблемой маршрутизации".

Согласно видео, размещенному на сайте ресурса, трансляция заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей конгресса США неожиданно прерывается программой RT.

"Это проблема маршрутизации, мы работаем над устранением данной проблемы", – сказано в официальном Twitter телеканала C-SPAN.

Передача RT пошла на сайте американского телеканала в тот момент, когда в конгрессе выступала член палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии. Именно она безуспешно пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах президента США и победы Дональда Трампа, ссылаясь на "вмешательство России".

В начале декабря C-SPAN в ожидании начала митинга сторонников Трампа в Огайо пустил в эфир в интернете получасовой отрезок послания президента Владимира Путина российскому парламенту, что вызвало немало вопросов.

Каналы C-SPAN и C-SPAN 2 входят в базовые, а C-SPAN 3 в дополнительные пакеты всех кабельных сетей США. Программы можно принимать также по системе спутникового телевидения. Общий объем вещания трех телеканалов – более 7 тысяч часов в год, аудитория – около 30 млн пользователей ежедневно.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России, политолог Валерий Коровин считает сбой в трансляции телеканала C-SPAN определенным знаком.

"На мой взгляд, это был знак, посланный американским властям, что само провидение сегодня – на стороне России, ибо она стоит на стороне правды. Этот сбой должен дать возможность американцам задуматься о том, что нельзя, вопреки всякой логике и здравому смыслу, бесконечно попирать правду и волюнтаристски изменять ход событий, факты, историю в своих интересах. В конечном итоге, сама действительность начинает протестовать против этого", – сказал Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

Политолог выразил надежду, что отношение к России и российским СМИ в американском обществе в скором времени изменится.

"В американском обществе происходит некое пробуждение, особенно с избранием (Дональда) Трампа. После его инаугурации количество людей, которые будут осознавать фатальность курса, проводимого предыдущей администрацией, будет все больше… На этот раз американцы слушали RT 10 минут. Мне кажется, что сами участники заседания в конгрессе не могли бы оторваться от прослушивания голоса здравого смысла. Они устали от собственного вранья, и канал RT стал для них откровением. Возможно, что просветление у американских элит все-таки наступит. По крайней мере, они поймут, что жестко действовать с Россией не получится. А до тех пор пусть посмотрят российский телеканал", – заключил политолог.

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