Эксперт: от пропагандистских акций ВПК Украины "веет некомпетентностью"

Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук уверен, что украинская армия сможет победить российскую. "Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
В ответ на слова депутата ведущий программы напомнил, что украинские политики и ранее делали подобные заявления. Так, министр обороны Валерий Гелетей, выступая в Раде в июле 2014 года, дал слово провести парад в "украинском Севастополе".
Киев не раз делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии Вооруженных сил страны. Так, например, ранее депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России. По его словам, за 2016 год были "сделаны уникальные вещи".
Однако специалисты относятся к таким заявлениям скептически и указывают, что украинский ВПК пытается использовать советские наработки, а все "новейшее оружие" — не более чем модернизация старых проектов.
Начальник сектора региональной безопасности РИСИ, политолог Игорь Николайчук разделяет данное мнение. Он считает, что украинский ВПК переживает сегодня не лучшие времена.
"Украинский ВПК уже не жив. Я думаю, все потенциалы, которые там были созданы кровью и потом еще в советское время всем советским народом, все это потеряно. В отличие от России, где идет восстановление этого потенциала, там (на Украине) к этому даже не приступали. Идут просто какие-то пропагандистские акции, от которых веет, мягко говоря, некомпетентностью", — сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.
Он считает, что главной проблемой украинского ВПК является то, что он был "оторван" от российского.
"Советский ВПК — это было нечто: от "Южмаша" до Харьковского танкового завода, которые выпускали такие танки и ракеты, которые были гораздо выше мировых образцов подобных систем вооружения. Другое дело, что все это было основано на кооперации, и "родовой травмой" украинского ВПК можно назвать то, что его оторвали от советской, в основном российской, системы кооперации. Но как отрезанная рука не может существовать отдельно от тела, так и украинский ВПК не может существовать отдельно от России и ее ВПК", — отметил политолог.