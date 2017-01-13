Эксперт: от пропагандистских акций ВПК Украины "веет некомпетентностью"

Киев продолжает делать смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии ВСУ. Политолог Игорь Николайчук скептически относится к подобным заявлениям. В эфире радио Sputnik он выразил мнение, что украинский ВПК "уже не жив".

Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук уверен, что украинская армия сможет победить российскую. "Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

© РИА Новости. Стрингер Перейти в фотобанк Будни украинской армии. Дед Панас, император и пулемет "Максим" В ответ на слова депутата ведущий программы напомнил, что украинские политики и ранее делали подобные заявления. Так, министр обороны Валерий Гелетей, выступая в Раде в июле 2014 года, дал слово провести парад в "украинском Севастополе".

Киев не раз делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии Вооруженных сил страны. Так, например, ранее депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России. По его словам, за 2016 год были "сделаны уникальные вещи".

© AFP 2017/ Jin Liu Бунт машин. Американская техника отказывается служить украинской армии Однако специалисты относятся к таким заявлениям скептически и указывают, что украинский ВПК пытается использовать советские наработки, а все "новейшее оружие" — не более чем модернизация старых проектов.

Начальник сектора региональной безопасности РИСИ, политолог Игорь Николайчук разделяет данное мнение. Он считает, что украинский ВПК переживает сегодня не лучшие времена.

"Украинский ВПК уже не жив. Я думаю, все потенциалы, которые там были созданы кровью и потом еще в советское время всем советским народом, все это потеряно. В отличие от России, где идет восстановление этого потенциала, там (на Украине) к этому даже не приступали. Идут просто какие-то пропагандистские акции, от которых веет, мягко говоря, некомпетентностью", — сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

Он считает, что главной проблемой украинского ВПК является то, что он был "оторван" от российского.