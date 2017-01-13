Эксперт: С-400 "Триумф" в Крыму теперь полностью готов к выполнению задач

В Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный зенитно-ракетной системой С-400 "Триумф". О достоинствах системы в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет", — говорится в сообщении.

С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.

С-400 может использовать разные типы ракет для поражения разных целей, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Зенитно-ракетная система дальнего действия предназначена для поражения всех типов аэродинамических целей на дальности до 400 километров, на высоте до 30 километров и при скорости полета цели более 4 километров в секунду. Кроме того, она поражает самолеты-постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолеты-разведчики, в том числе входящие в состав разведывательно-ударных комплексов. Это мощная современная система, аналогов у наших вероятных противников нет", — сказал военный эксперт.

Он отметил целый ряд достоинств зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

"Во-первых, это большая дальность действия. Во-вторых, очень мощная огневая производительность. Кроме того, очень малое время развертывания системы с марша — всего 5 минут. То есть система очень подвижна. Она поражает все классы аэродинамических целей, оперативно-тактические и даже баллистические ракеты средней дальности. Причем, все это она делает в условиях интенсивного радиопротиводействия", — уточнил Михаил Ходаренок.

На данный момент система противовоздушной обороны Крыма полностью интегрирована в систему ПВО России, отметил военный эксперт.

"Зенитно-ракетная система С-400 поступила на вооружение 18-го зенитного ракетного полка в Феодосии еще в прошлом году, она развернута, личный состав прошел необходимое обучение. И наступил тот момент, когда она полностью готова выполнять боевые задачи, то есть заступила на боевое дежурство. Теперь у нас в Крыму уже два зенитно-ракетных полка, оснащенных современными системами: один — в Севастополе, это зенитно-ракетные системы С-300ПМ, и в Феодосии — С-400 "Триумф"", —заключил Михаил Ходаренок.

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