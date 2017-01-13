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Военный эксперт: взгляды Джеймса Мэттиса "просты и прозрачны"

13:3013.01.2017
(обновлено: 13:33 13.01.2017)
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Генерал Джеймс Маттис. 2011 год
© AP Photo/ Matt Dunham
Американские сенаторы одобрили законопроект, позволяющий Джеймсу Мэттису стать главой Пентагона. Выступая в сенате, генерал в числе главных угроз США назвал РФ. Его выступление в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Профильный комитет палаты представителей конгресса США принял решение, позволяющее генералу в отставке Джеймсу Мэттису занимать гражданскую должность министра обороны.

Джеймс Мэттис
© AP Photo/ Andrew Harnik
И "пес" с ним. Дональд Трамп официально выбрал себе главу Пентагона
Мэттис, в недавнем прошлом командующий морской пехотой, должен был получить специальное разрешение конгресса на занятие гражданской должности министра менее через семь лет после отставки с действительной военной службы. Эта норма законодательства была введена, чтобы разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство Вооруженных сил США. Мэттис покинул ряды ВМС США в 2013 году.

За то, чтобы сделать для него исключение, высказались 34 законодателя, против — 28. Почти все они разделились по партийному признаку. В числе сторонников Мэттиса оказались республиканцы, среди противников — демократы.

Выступая в сенате, Джеймс Мэттис в числе главных угроз США назвал Россию. Он отметил, что США должны противостоять России, если ее действия противоречат интересам Вашингтона. В то же время Мэттис сказал, что ожидает возможного сотрудничества с РФ, хотя и оценил эти ожидания как "очень скромные". Он отметил, что между странами необходим диалог, и поддержал желание избранного президента США Дональда Трампа "найти общий язык" с Россией.

Комментируя эти заявления в эфире радио Sputnik, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что ничего другого Мэттис сказать и не мог.

"Военные взгляды Джеймса Мэттиса просты и прозрачны как стекло. Он считает, что Америка должна продолжать занимать лидирующую позицию в мире, быть самой сильной, диктовать свою волю другим странам. Он считает, что Россию надо сдерживать, но в то же время — что надо с ней работать. Кроме того, надо понимать, что сегодня и конгресс, и сенат США — русофобский. Поэтому говорить что-то другое ни он, ни кандидат в госсекретари не могут. Они должны показать решимость бороться с Россией, как с "главной угрозой США". Вот они об этом и говорят. Как они будут себя вести потом — думаю, будет зависеть от президента Дональда Трампа. Потому что министр обороны должен подчиняться президенту, верховному главнокомандующему", — сказал военный эксперт.

Кроме того, считает он, воинственная риторика часто свидетельствует о том, что ведомству необходимо увеличить бюджет.

"Деньги всегда Пентагону нужны, несмотря на то, что его бюджет — 600 млрд долларов. И Мэттис старается выбить еще", — отметил Виктор Литовкин.

По его словам, генерал Мэттис пользуется огромным уважением в Пентагоне.

"Мэттис действительно очень авторитетен в вооруженных силах США. Его не зря называют "Бешеный пес". Когда-то он говорил, что ему нравится убивать. Но это демонстрация армейского имиджа "отважного ковбоя", который ни перед чем не остановится для достижения своей цели. Его называли "воин-монах", потому что он достаточно аскетичен в жизни. Он прошел и Афганистан, и Ирак в двух войнах", — напомнил военный эксперт.

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