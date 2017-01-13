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Эксперт: при таких отборах Украине хватит газа максимум на пару месяцев

12:3313.01.2017
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Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития
© РИА Новости. Александр Натрускин
Из-за холодной зимы в ряде стран ЕС начали испытывать проблемы с поставками газа. Обратный реверс для Украины стал проблематичен. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Сергей Пикин, "Газпром" делает все, чтобы не дать Европе замерзнуть.

Из-за аномально холодной зимы в ряде стран ЕС начали испытывать проблемы с поставками газа. Сообщается, что Греция, Болгария и Румыния запрашивают поставки друг у друга, однако получают отказ.

При этом "Газпром" практически ежедневно обновляет рекорды суточных поставок в Европу. Так, 10 января "Газпром" побил очередной рекорд по экспорту газа по "Северному потоку": компания поставила по газопроводу 167,4 млн кубометров газа. Таким образом, с начала года это уже третий суточный рекорд поставок газа по "Северному потоку". По сравнению с рекордом 9 января поставки выросли на 2 млн кубометров газа в сутки.

Однако Европе газа не хватает. Балканы в первую очередь зависят от транзита российского газа через Украину, которую не раз уличали в несанкционированном отборе топлива, правда, Киев категорически отказывается это признавать.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, "Газпром" делает все, чтобы не дать Европе замерзнуть.

"Запасы, которые были сделаны в Европе, неравномерны в разных странах. Германия, например, сделала максимальные запасы, потому что это позволяют ее хранилища, а у стран Балканского полуострова хранилища сами по себе небольшие, и срок, за который они отбирают оттуда газ, также небольшой. Эти страны всегда исходили из логики, что они смогут взять недостающие объемы из трубы. Объемы, которые сейчас поставляет "Газпром", почти каждый день бьют рекорды. И это показывает, что компания делает все возможное, чтобы Европа не замерзла. Кроме того, надо учитывать и законы физики, и аврал по времени", – сказал Сергей Пикин в эфире радио Sputnik.

Добыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области. Украина
© РИА Новости. Стрингер
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При этом эксперт напомнил о предупреждениях "Газпрома", которые в Европе предпочли услышать лишь частично.

"Были предупреждения самого "Газпрома", и прогнозы показывали, что зима в этом году будет холоднее, чем в прошлом. По этой причине Европа пошла на то, чтобы увеличить объемы транспортировки через газопровод Opal, хотя Польша пытается заблокировать это решение", – отметил Сергей Пикин.

По его мнению, нынешняя ситуация должна подтолкнуть европейцев к осознанию необходимости строительства второй ветки газопровода "Северный поток" и "Турецкий поток".

На ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"По "Северному потоку-2", думаю, что позиция Германии как была положительной, таковой и остается. Но есть страны – любители поставить палки в колеса. При этом их действия не продиктованы какой-то экономической логикой, здесь логика политическая. А по "Турецкому потоку" Турция попросила эти объемы, и "Газпром" готов построить эту нитку в сторону турецкого рынка, подписано межправсоглашение. А вот будут ли европейцы готовы принять эту ветку, будет зависеть, может быть, от результатов этой зимы", – считает эксперт.

Он указал, что Украина вышла сейчас на очень высокие – более 80 млн кубометров в сутки – объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне.

"Ведь этот газ идет в сторону европейцев, и если даже европейцам не хватает этого газа, то, конечно, обратный реверс, которым так активно пользовалась Украина в последний год, проблематичен. Они сейчас максимально отбирают из своих хранилищ. И при таких отборах газа им хватит на пару месяцев в лучшем случае", – заключил Сергей Пикин.

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