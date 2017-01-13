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Политолог: Украина и так "колония США". Зачем ей быть еще и в НАТО?

11:5313.01.2017
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Митинг против вступления Украины в НАТО. Город Киев
© РИА Новости. Сергей Старостенко
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Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества, заявляют в Киеве. В то же время, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, это вовсе не означает, что альянс пополнится Украиной.

Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества, сейчас Киев ждет от альянса одобрения наработанного документа, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому "Пятому каналу".

Она отметила, что в этом году впервые данную программу решили сделать в другом ключе, нежели делали многие предыдущие годы – вместо перечня мероприятий разных ведомств Украины с НАТО теперь это будет, по сути, план действий в реформах страны в секторе безопасности и обороны. По словам Климпуш-Цинцадзе, в рамках этой программы Украина сможет использовать ресурсы, которые могут ей предложить страны НАТО.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Однако эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО длятся не первый год.

"История вокруг Украины и НАТО, ее стремлений в альянс, заявок тянется уже давно. Еще до первого Майдана президент (Украины Леонид) Кучма пытался это сделать (вступить в НАТО – ред.), но потом от этого отказались. Поэтому в стремлении Украины в НАТО больше риторики и больше политики, чем реальности. Во-первых, самой Украине это в принципе не надо, потому что она уже и так фактически превратилась в колонию США. Зачем быть еще и в НАТО? Во-вторых, я не верю в какие бы то ни было интеграционные возможности украинской власти. Это фактически клептократия, когда под видом каких-то больших внешнеполитических целей люди просто занимаются личным обогащением", – сказал Семен Уралов.

При этом, отметил он, в украинском обществе отношение к альянсу неоднозначное.

"По сути, с Североатлантическим альянсом у Украины нет никаких отношений, кроме формальных. НАТО – это один из крупных факторов раскола украинского общества. Большинство выступает либо вообще за внеблоковый статус, либо чуть ли не за союз с Россией и Белоруссией. То есть НАТО является фактором, который еще глубже раскалывает Украину", – сказал политолог.

Он разделяет мнение экспертов, что в ближайшее время Украина в НАТО не вступит.

"Альянс не пополнится Украиной. Это невозможно по одной простой причине – Украина находится в стадии гражданской войны. А включение такой страны в альянс противоречит здравому смыслу. Зачем, к примеру, чехам эти проблемы? Украинский вопрос в этом случае просто расколет еще и европейские страны", – заключил Семен Уралов.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • hm7lh
    Неверно. О колониях заботятся, инвестируют в них, всячески поддерживают связь и отношения. Об Украине США вспоминает только тогда когда надо уколоть Россию, а больше нечем. А так о ней вообще никто не помнит и не думает. Опросы показали что на фоне новых витков антироссийской истерики, когда штаб Клинтона вспомнил об Украине в один момент, то большинство американцев искренне удивились услышав это название и о том что там война никто давно не помнит.
    02:13
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • hm7lh
    Неверно. О колониях заботятся, инвестируют в них, всячески поддерживают связь и отношения. Об Украине США вспоминает только тогда когда надо уколоть Россию, а больше нечем. А так о ней вообще никто не помнит и не думает. Опросы показали что на фоне новых витков антироссийской истерики, когда штаб Клинтона вспомнил об Украине в один момент, то большинство американцев искренне удивились услышав это название и о том что там война никто давно не помнит.
    02:13
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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