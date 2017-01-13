Мнение: "гуманистическое благодушие" Запада в войне с ИГ – ужасная глупость

Главная проблема иракского Мосула – это защита мирных жителей, считает президент МККК Петер Маурер. Политик Сергей Бабурин не согласен с таким мнением. Главная проблема – это операция "западников", сказал он в эфире радио Sputnik.

С начала военной операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) свои дома были вынуждены покинуть более 135 тысяч мирных жителей, сообщает RT.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, который побывал в пригороде Мосула, в интервью каналу рассказал о ситуации в регионе. По его словам, число беженцев постоянно растет, и ситуация требует от международного сообщества оказания более масштабной гуманитарной помощи жителям Мосула и других регионов страны.

По его мнению, главная проблема в иракском городе – это защита мирных жителей.

Комментируя гибель российских медиков при обстреле мобильного госпиталя в сирийском Алеппо в начале декабря прошлого года, Петер Маурер заявил, что все медицинские работники, находящиеся в Сирии или других странах мира, должны быть защищены.

Председатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент международной славянской академии, политик Сергей Бабурин считает, что подобные заявления вряд ли принесут какую-то пользу.

"Мне приходилось участвовать в урегулировании многих вооруженных конфликтов – и у нас на Кавказе, и в Приднестровье, и в Боснии, заниматься оказанием гуманитарной помощи во время войны в Сирии. Я могу с ответственностью сказать, что война – есть война, и лезть в это в чистых белых перчатках бессмысленно и невозможно. Конечно, надо стремиться защищать и выводить из-под удара мирных жителей. Но в то же время, когда во время военных операций какие-то лица что-то говорят под руку военным, такие вмешательства, как правило, наоборот, ведут к росту числа жертв", – сказал Сергей Бабурин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в целом операцию западной коалиции в Ираке нельзя назвать успешной.

"Лично я считаю, что главная трагедия местных жителей в том, что и военная операция западников идет через "пень-колоду", да еще и гуманитарная акция пытается корректировать военных. Это на самом деле катастрофа. При этом я бы не стал здесь сразу винить женевские конвенции: бездарное соблюдение их со стороны Запада не говорит о том, что сами эти конвенции ошибочны. Западники хотели продемонстрировать свою эффективность, проводя эту операцию, но они с ней, я считаю, провалились", – сказал политик.

По его мнению, с террористами надо бороться более жесткими методами.

"Идущее со стороны Запада якобы гуманистическое благодушие – это ужасная глупость и неуместность во время борьбы с бандитами. С террористами надо бороться быстро и эффективно. Любые переговоры с ними – это глупо, должны быть просто ультиматумы: мы вам даем срок – либо вы уходите, либо мы начинаем военные действия. Чем быстрее и более точечно будут проводиться операции против бандитов, тем больше мирного населения спасется", – заключил Сергей Бабурин.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от ИГ продолжается при поддержке США с октября 2016 года. Военным удалось захватить ряд кварталов в восточной части города – на левом берегу Тигра, западная часть пока остается в руках террористов.

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