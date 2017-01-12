США
12.0112 января17:50МСК
USD59.50-0.66
EUR63.28-0.24
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: прозвучавшие от Тиллерсона "мантры" вряд ли станут его политикой

13:3712.01.2017
0800
Александр Михайленко, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, политолог
© Фото: пресс-служба РАНХиГС
Комитет сената США по международным делам провел слушания с Рексом Тиллерсоном, выдвинутым Дональдом Трампом на пост госсекретаря США. Политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik прокомментировал ответы кандидата.

Сенатский комитет завершил слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, слушания продолжались около 9 часов.

Во время слушаний экс-глава ExxonMobil неоднократно отвечал на вопросы о России и российско-американских отношениях. В своих заявлениях он поддержал сохранение санкций против РФ, позицию США по Крыму, однако подчеркнул необходимость развивать двустороннее сотрудничество, несмотря на разногласия в различных сферах. Тиллерсон также назвал неприемлемыми действия России в Сирии, отказавшись, однако, назвать действия президента РФ Владимира Путина "военным преступлением".

Касаясь отношений Вашингтона и Москвы, Тиллерсон сказал, что в данный момент Россия – недружественный соперник, но при этом выразил надежду на то, что РФ и США не перейдут в категорию врагов.

Он также отметил важность диалога между двумя странами и необходимости "перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени", не исключив, однако, что по другим вопросам РФ и США останутся противниками, так как у них "различные ценности".

Сенат может провести неограниченное количество слушаний, пока не поставит вопрос об утверждении Тиллерсона на голосование. В сенатском комитете 11 республиканцев и 10 демократов, так что даже один скептически настроенный сенатор-республиканец может создать проблемы Тиллерсону с утверждением. При этом лидеры республиканцев могут вынести вопрос об утверждении Тиллерсона на сессию всего сената, минуя комитет.

Профессор РАНХиГС, политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Рекс Тиллерсон придерживался в сенате риторики, привычной американскому истеблишменту.

"Здесь надо понимать суть этого мероприятия – Тиллерсону надо было пройти эти слушания, чтобы занять должность госсекретаря. И хотя конгресс республиканский, но могли бы возникнуть неожиданности. Поэтому думаю, что в этой ситуации любой политик воздержался бы от того, чтобы высказывать противоречивые вещи. Он во многом сказал то, что от него хотели услышать – привычные мантры нынешней американской политики обязательно должны были прозвучать. Но я не думаю, что это будет его политикой. Вполне возможно, что она будет более обоснованной, а не исходящей из такой вот дежурной риторики", – сказал Александр Михайленко в эфире радио Sputnik.

В то же время политолог обратил внимание на слова Тиллерсона о том, что у России есть амбиции, которые стоит уважать, а также о том, что сотрудничество должно строиться на взаимных интересах.

"Важно, будет ли услышано это признание. За свои национальные интересы, как говорят республиканцы, они будут бороться и их отстаивать. А вот будут ли они уважать интересы других, в том числе и России? Вот это очень важно", – отметил Александр Михайленко.

Тиллерсон также заявил, что США должны поддерживать статус-кво своих санкций против России до выработки подхода в отношениях с ней.

Комментируя эти слова, политолог отметил, что санкции – давно устаревший инструмент.

"Думаю, что и в нынешней американской администрации, и в будущей четко понимают, что антироссийские санкции – это очень серьезный предмет раскола между США и Европой. Потому что это серьезно бьет по Европе, а американцы от этого выигрывают. Санкции – это инструмент устаревший. Сегодня надо говорить о сотрудничестве", – заключил Александр Михайленко.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.