Политолог: прозвучавшие от Тиллерсона "мантры" вряд ли станут его политикой

Комитет сената США по международным делам провел слушания с Рексом Тиллерсоном, выдвинутым Дональдом Трампом на пост госсекретаря США. Политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik прокомментировал ответы кандидата.

Сенатский комитет завершил слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, слушания продолжались около 9 часов.

Во время слушаний экс-глава ExxonMobil неоднократно отвечал на вопросы о России и российско-американских отношениях. В своих заявлениях он поддержал сохранение санкций против РФ, позицию США по Крыму, однако подчеркнул необходимость развивать двустороннее сотрудничество, несмотря на разногласия в различных сферах. Тиллерсон также назвал неприемлемыми действия России в Сирии, отказавшись, однако, назвать действия президента РФ Владимира Путина "военным преступлением".

Касаясь отношений Вашингтона и Москвы, Тиллерсон сказал, что в данный момент Россия – недружественный соперник, но при этом выразил надежду на то, что РФ и США не перейдут в категорию врагов.

Он также отметил важность диалога между двумя странами и необходимости "перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени", не исключив, однако, что по другим вопросам РФ и США останутся противниками, так как у них "различные ценности".

Сенат может провести неограниченное количество слушаний, пока не поставит вопрос об утверждении Тиллерсона на голосование. В сенатском комитете 11 республиканцев и 10 демократов, так что даже один скептически настроенный сенатор-республиканец может создать проблемы Тиллерсону с утверждением. При этом лидеры республиканцев могут вынести вопрос об утверждении Тиллерсона на сессию всего сената, минуя комитет.

Профессор РАНХиГС, политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Рекс Тиллерсон придерживался в сенате риторики, привычной американскому истеблишменту.

"Здесь надо понимать суть этого мероприятия – Тиллерсону надо было пройти эти слушания, чтобы занять должность госсекретаря. И хотя конгресс республиканский, но могли бы возникнуть неожиданности. Поэтому думаю, что в этой ситуации любой политик воздержался бы от того, чтобы высказывать противоречивые вещи. Он во многом сказал то, что от него хотели услышать – привычные мантры нынешней американской политики обязательно должны были прозвучать. Но я не думаю, что это будет его политикой. Вполне возможно, что она будет более обоснованной, а не исходящей из такой вот дежурной риторики", – сказал Александр Михайленко в эфире радио Sputnik.

В то же время политолог обратил внимание на слова Тиллерсона о том, что у России есть амбиции, которые стоит уважать, а также о том, что сотрудничество должно строиться на взаимных интересах.

"Важно, будет ли услышано это признание. За свои национальные интересы, как говорят республиканцы, они будут бороться и их отстаивать. А вот будут ли они уважать интересы других, в том числе и России? Вот это очень важно", – отметил Александр Михайленко.

Тиллерсон также заявил, что США должны поддерживать статус-кво своих санкций против России до выработки подхода в отношениях с ней.

Комментируя эти слова, политолог отметил, что санкции – давно устаревший инструмент.

"Думаю, что и в нынешней американской администрации, и в будущей четко понимают, что антироссийские санкции – это очень серьезный предмет раскола между США и Европой. Потому что это серьезно бьет по Европе, а американцы от этого выигрывают. Санкции – это инструмент устаревший. Сегодня надо говорить о сотрудничестве", – заключил Александр Михайленко.



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