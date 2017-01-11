Мнение: американский генерал жаловался на летчиков ВКС в Сирии по приказу

Заявления о якобы "опасных приближениях" российских истребителей в Сирии к самолетам ВВС США – часть информационной операции уходящей администрации Белого дома против РФ. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт Константин Сивков.

Российские летчики действуют очень профессионально, соблюдая все меры безопасности, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Комментарий был дан в ответ на заявления, опубликованные в газете Wall Street Journal, командующего 380-м экспедиционным крылом бригадного генерала Чарльза Коркорана о якобы "опасных приближениях" российских истребителей в Сирии к самолетам ВВС США.

"Российские пилоты регулярно напоминают американским и другим пилотам коалиции в небе Сирии, что они там не одиноки и не невидимы. При этом действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности", – сказал Конашенков.

Он также подчеркнул, что во время регулярных видеомостов с Минобороны РФ по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне подобных претензий не слышали.

"Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля", – сказал Конашенков.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский генерал озвучил отнюдь не собственное мнение.

"По тем данным, которые я имею, американский офицерский корпус, который действует сейчас в Сирии, дружественно настроен к нашим военным в этом регионе. Я думаю, это заявление было вызвано приказом, и оно лежит в общей канве со всеми другими действиями США при нынешней администрации Барака Обамы. Потому что просматривается четко спланированная система мероприятий, система акций информационного характера", – сказал Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

Все это, по его мнению, направлено на обострение российско-американских отношений.

"И данное заявление генерала, и новое предложение по расширению санкций в отношении России, которое вдруг подала группа сенаторов, и заявления Обамы в прощальной речи, и заявления министра обороны США о том, что Россия якобы ничего не делает в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ) – это элементы информационной войны", – полагает военный эксперт.

Инициаторы нынешней информационной акции хотят полностью нивелировать заслуги России в борьбе с террористами в Сирии, считает Константин Сивков.

"При этом они не рассчитывают на большую реакцию, это одна из акций. Расчет делается на общую массу, на кумулятивный эффект. По замыслу авторов этой информационной операции, должно получиться впечатление, что Россия препятствует разрешению сирийского конфликта, что Россия якобы выступает на стороне ИГ и препятствует США вести эффективную борьбу с ним. Вот идея всей этой операции. Так что, я думаю, что разговоры о том, что наши пилоты якобы опасно сблизились с американцами – это надуманный вопрос", – заключил военный эксперт.

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