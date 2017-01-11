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Политолог: такое впечатление, что Обама не собирается никуда уходить

18:4411.01.2017
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Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
© РИА Новости. Александр Натрускин
Барак Обама, уходя с поста президента США, выступил с прощальной речью. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что американский лидер сделал все возможное, чтобы максимально осложнить своему преемнику диалог с Россией.

Американский президент Барак Обама выступил с прощальной речью. Ее, вопреки традиции, Обама произнес не из Белого дома, а на церемонии в Чикаго. В своем послании американский лидер затронул внешнюю политику, заявив, что ни Россия, ни Китай не смогут обогнать "безусловного лидера" – США – по степени глобального влияния. Говоря о собственных заслугах на посту президента, Обама отметил, что он добился ликвидации Усамы бен Ладена, закрытия "без единого выстрела" ядерной программы Ирана и успехов в реформе здравоохранения.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов поделился с радио Sputnik своим впечатлением от речи американского президента.

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
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"Это была прощальная речь, но такое впечатление, что он никуда не собирается уходить, а собирается усложнять жизнь избранному президенту Соединенных Штатов и его сторонникам. Это такая "троцкистская убежденность в мировой революции", несмотря ни на что. Странная речь: длилась больше часа, было много демагогии. Обама поставил себе в зачет реформу здравоохранения, хотя именно это было одним из аргументов против демократов, против Хиллари Клинтон во время избирательной кампании", – сказал Алексей Мартынов.

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Он выразил мнение, что, уходя со своего поста, Обама сделал все возможное, чтобы максимально осложнить своему преемнику диалог с Россией, в частности, инициируя и всячески поддерживая введение антироссийских санкций.

"Скорее всего, Дональд Трамп после инаугурации отложит эти санкции в сторону и постарается максимально их игнорировать. Ведь в американской практике отменять законы намного сложнее, чем принимать. И это прекрасно понимают Обама и его сторонники. Собственно поэтому они так себя и ведут в последние дни, используя буквально каждый  час, чтобы максимально осложнить ситуацию для Трампа. И для того, чтобы в перспективе демократы вернулись в Белый дом. Думаю, что логика их действий именно такова", – сказал политолог.

Кроме того, по мнению Алексея Мартынова, Обама хотел бы осложнить отношения Трампа с европейскими лидерами, которые поддерживали все инициативы Вашингтона по введению санкций против России.

"Конечно, речь идет не только о личной "шизофрении" Барака Обамы, за ним стоят серьезные силы. И, кстати, не только в США. Мы помним, как он ездил прощаться в Европу, где собирал узким кругом ближайших соратников. Именно в этой поездке он договорился с европейскими лидерами о продлении санкций против России. Так что Обама еще "крови попьет" у избранного президента Дональда Трампа, и постарается фигурировать на внешней арене, чтобы и там ему насолить", – считает Алексей Мартынов.

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia/ Andrea Izzotti
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Он напомнил, что в США пытаются приравнять якобы российские кибератаки к терактам 11 сентября, выразив мнение, что призывать авторов подобных утверждений к здравому смыслу бесполезно.

"Здесь смысл не в том, как это оценивает критически мыслящий человек, а в том, как это отражается на формировании общественного мнения. Собственно, эта страшилка "про русских хакеров, которые вмешались в выборы" нужна для того, чтобы в общественном мнении "заложить мину" под легитимность Трампа. И если вдруг у них возникнут более весомые обстоятельства для того, чтобы ему противостоять, то это настроение всплывет в сознании общества и будет работать против Трампа. Таковы технологии", – заключил политолог.

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