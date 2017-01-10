Олейник: на Украине сейчас – какое-то "гуляй-поле"

И в Европе, и на самой Украине постепенно меняется отношение к событиям начала 2014 года. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Украинский политик и правозащитник, член "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник сообщил, что он и его сторонники планируют задействовать украинскую и европейскую судебные системы для реализации решения Дорогомиловского суда Москвы по событиям начала 2014 года на Украине.

27 декабря Дорогомиловский суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. В ходе рассмотрения иска судом были допрошены бывшие высокопоставленные чиновники Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ.

Свидетели заявили, что расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный государственный переворот. Они рассказали, что на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что "снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".

Также в суде были допрошены бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров.

После вынесения решения суда глава "Комитета спасения Украины" Николай Азаров заявил, что это решение позволяет обратиться с подобными исками в международные инстанции.

Со своей стороны, Владимир Олейник в эфире радио Sputnik заявил, что главное – чтобы это решение признал украинский народ. Украинский политик и правозащитник также намерен задействовать судебную систему Украины и международные инстанции. В том числе Венецианскую комиссию, которая осуществляет мониторинг за соблюдением конституционных прав граждан Украины.

"Я надеюсь на торжество справедливости – как всякий гражданин, который считает, что нужно правовым путем добиваться восстановления правопорядка в Украине. В том числе планируем реализовать решение, которое принял Дорогомиловский районный суд, путем его признания в 12-ти странах СНГ, которые подписали в свое время Конвенцию о правовой помощи. Первое, на что мы рассчитываем – это чтобы это решение признал украинский народ. И во многих отношениях украинский народ уже понял: это был госпереворот. Второе – использовать судебную систему Украины, прежде всего Конституционный суд. Будем использовать и судебную систему европейских стран – Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию", – сказал Владимир Олейник.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, в Европе постепенно меняется отношение к событиям 2014 года на Украине.

"Элиты в Европе меняются. Уже не так они поддерживают этот госпереворот. Если бы были положительные результаты, люди нормально чувствовали бы себя… Но те, кто пришли к власти незаконным путем, они не думают об интересах народа. А многие европейские лидеры в свое время взяли тяжкий грех на душу, когда сказали, что власть в Украине изменилась конституционным путем. Но элиты меняются – и уже не хотят брать на себя ответственность за то, что происходит в Украине", – считает Владимир Олейник.

По словам украинского политика и правозащитника, появляются предпосылки и для изменения общего настроя украинского общества.

"Частично такие предпосылки уже есть. Потому что реально в Украине уже все понимают, что власть является нелегитимной. Власти потеряли контроль над государственным управлением. Сегодня нет верховенства права. Сегодня каждый может зайти с оружием и заставить суд принять любое решение. Если суд не защищен, как он может защитить интересы граждан? Потеряно исключительное право государства на применение силы. Сейчас могут перекрыть дороги и не пускать транспорт, взрывать линии электропередач и так далее. Какое-то "гуляй-поле"", – сказал Владимир Олейник.

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