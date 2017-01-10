Мнение: критика со стороны экс-президентов – плохой знак для Порошенко

Майдан удался только для тех, кто выступал с трибуны, заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко. Украинский политолог Руслан Бортник увидел в подобных выступлениях определенную тенденцию. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Майдан удался только для тех, кто во время государственного переворота выступал с трибуны, а не стоял на площади. "Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан в значительной части не удался для тех, кто стоял на площади", – сказал Виктор Ющенко в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он обратил внимание, что до сих остаются не решенными серьезные проблемы, связанные, прежде всего, с вооруженным конфликтом в Донбассе, для урегулирования которого Киев не выполнил ни одного обязательства по Минским соглашениям.

В целом же, по мнению Ющенко, Майдан является "знаменательным событием", и не только для Украины. "Мне кажется, что Майдан, как явление – это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться. Это пример того, что социально мы стали более ответственны. Мы больше понимаем, что мы хотим", – заявил экс-президент Украины.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik отметил, что это не первое подобное выступление бывших украинских президентов.

"Например, (Леонид) Кравчук недавно выступил с инициативой собрать "совет старейшин" для того, чтобы разрешить кризис на Донбассе. (Леонид) Кучма принимает участие в минских переговорах. И теперь заявление Ющенко. Все это, мне кажется, демонстрирует, что сегодня бывшие украинские президенты пытаются себя каким-то образом спозиционировать на фоне меняющейся политической ситуации, на фоне прихода новой администрации в США и показать, что есть еще порох в пороховницах и у них есть свое видение разрешения кризиса на юго-востоке", – сказал Руслан Бортник.

По его мнению, в целом критика, которая звучит со стороны бывших лидеров Украины в адрес нынешней власти, плохой знак для Киева.

"Даже умеренная критика в адрес действующего президента Петра Порошенко со стороны бывших президентов – это уже плохой знак для власти. Потому что бывшие президенты достаточно авторитетны, в том числе на Западе", – считает Руслан Бортник.

Что касается обычных украинцев, то, как полагает политолог, значительная часть из них до сих пор являются заложниками своей позиции, что Майдан 2014 года был правильным. Хотя такой форме борьбы украинцы уже не доверяют.

"В какой-то мере Майдан 2014 года, наверное, на долгое время уже дал Украине прививку от всех Майданов. Потому что люди уже абсолютно не доверяют таким формам борьбы за права, за лучшую жизнь. Однако если посмотреть на социологию, то чуть ли не больше половины украинцев считают, что Майдан 2014 года – это дело правильное, хорошее. То есть часть общества находится в заложниках своей же позиции. Поэтому, не смотря на всю реальность, которая постоянно бьет по голове, по кошельку, они формально будут продолжать говорить, что это все правильно. И люди еще не скоро изменят свою позицию, несмотря на то, что ее меняет часть политикума", – заключил политолог.

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