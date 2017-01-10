Мнение: Киев устроит крик по поводу новой ветки "Северного потока"

"Газпром" установил третий с начала года рекорд экспорта газа. В этой связи встает вопрос о строительстве второй ветки газопровода "Северный поток". Однако этому будет активно сопротивляться Киев, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Гривач.

"Газпром" 8 января установил новый, третий с начала 2017 года, исторический рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье – 621,8 млн кубометров, сообщило управление информации "Газпрома".

При этом максимальный результат был достигнут в воскресенье, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю. Предыдущее пиковое значение – 615,5 млн кубометров газа в сутки – было зафиксировано 6 января, отмечает компания.

Кроме того, пять дней подряд (4-8 января) поставки по газопроводу "Северный поток" осуществлялись на уровне 165,2 млн кубометров в сутки, что в пересчете на год – на 10% больше проектных объемов газопровода.

Поскольку "Газпром" поставляет рекордный объем газа через "Северный поток", эксперты заговорили о необходимости строительства второй ветки газопровода.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что спрос на российский газ, в частности, в Европе, в последнее время значительно растет.

"Результаты оказались даже выше всех ожиданий. Было понятно, что "Газпром" по экспорту газа превысит объемы 2015 года, но финальные цифры оказались выше всяких прогнозов – в тот же Евросоюз поставки выросли сразу на 20%. А это очень серьезный рост. При этом рывок ноября-декабря, в том числе, связан с погодными факторами, но в целом нужно говорить о высокой конкурентоспособности и восстановлении определенного спроса на газ в Европе, в первую очередь с достаточно низкими ценами на газ. Таким образом, у газа, в том числе у российского, есть неплохие перспективы на европейском рынке. За последние шесть лет доля российского газа на европейском рынке увеличилась почти на треть", – сказал Алексей Гривач.

В этой связи, по его мнению, строительство новой ветки "Северного потока" экономически целесообразно. Однако, по мнению эксперта, этому будет активно сопротивляться Украина, которая на данный момент является главным транзитером российского газа в Европу.

"Украина, конечно, будет устраивать "итальянскую забастовку", кричать и сопротивляться, говорить о том, что "хулиганы зрения лишают". Но здесь играют роль, прежде всего, экономические факторы: например, меньшие затраты на единицу продукции для доставки газа, снижение себестоимости и улучшение конкурентоспособных качеств. Не говоря уже о безопасности поставок – когда не нужно думать, готова Украина к зиме или нет. И перед каждым отопительным сезоном не нужно будет заключать какие-то "зимние" энергетические пакеты при наличии понятных и прозрачных, более того – самых открытых в мире газовых контрактов, которые действуют между "Газпромом" и "Нафтогазом"", – отметил Алексей Гривач.

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