Мнение: Киев до сих пор не понял, что у Донбасса есть поле для маневра

Украинские силовики проводят перегруппировку сил на линии соприкосновения в Донбассе, отмечают в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Политолог Тамара Гузенкова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что киевские власти сознательно провоцируют ситуацию.

К линии соприкосновения в Донбассе прибыли иностранные инструкторы для Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"С целью проведения обучающих курсов с командным составом ВСУ, в населенный пункт Счастье прибыла группа иностранных кураторов и инструкторов по диверсионно-подрывной деятельности, осуществлявшая подготовку боевиков ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) в Сирии", – заявил Марочко.

Он также сообщил, что украинские силовики проводят перегруппировку сил на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным Народной милиции, установлены подготовленные позиции танкового батальона 24 бригады ВСУ в районе локомотивного депо населенного пункта Попасная для осуществления "обстрелов территории ЛНР в ночное время".

Разведка ДНР также отмечает усиление позиций силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики

стянули к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию, минометы и бронетехнику.

По мнению политолога, замдиректора Российского института стратегических исследований Тамары Гузенковой, киевские власти сознательно провоцируют ситуацию.

"Замораживание вооруженного конфликта с Донбассом для Киева – это уже вопрос психологии, психотерапии. Потому что в том политическом вареве, в котором сейчас находятся киевские власти, этот вопрос практически нерешаем. Партия войны в Верховной раде, в украинских политических кругах настолько сильна, что они умудряются постоянно идти на обострение ситуации. Мне кажется, что либо придется очень сильно принуждать Киев к миру (а Запад до сих пор этого так и не делает), либо это приведет к очень серьезному обострению внутриполитической ситуации на Украине и к смене правящего класса – будут новые выборы парламента и президента. Может, тогда новые политические силы будут более склонны к политическому решению этой проблемы", – сказала Тамара Гузенкова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, игнорирование Киевом Минских соглашений подталкивает самопровозглашенные республики к все более тесному сближению с Россией.

"Самопровозглашенные республики регулярно выступают с инициативами по урегулированию ситуации, и многие инициативы носят вполне здравый характер. У меня складывается впечатление, что Киев до сих пор не понимает, что у республик Донбасса есть поле для маневра. Киев пытается с помощью войны, экономических санкций, изоляции принудить Донбасс стать на колени. Но у Донбасса огромная граница с Россией, и Киев буквально толкает его в российские объятья – к конвергенции экономики, энергетических систем, финансовой системы. То есть Киев может добиться того, что Донбасс если не де-юре, то де-факто станет "частью России" во многих экономических, финансовых и социальных вопросах. По сути, именно Киев будет инициатором этих процессов", – считает политолог.

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