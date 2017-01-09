Эксперт о визите Бориса Джонсона в США: он наговорил слишком много лишнего

Глава МИД Британии Борис Джонсон прибыл в США с официальным визитом для встречи с членами будущей американской администрации. Эксперт Василий Колташов поделился с радио Sputnik своим мнением о том, какие темы могут быть затронуты на переговорах.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в США с официальным визитом.

"После прошедших в прошлом месяце успешных встреч глав аппарата премьер-министра с членами команды избранного президента Дональда Трампа, министр иностранных дел Борис Джонсон отправился с коротким визитом в США для встреч с ближайшими советниками избранного президента и ключевыми лидерами конгресса", – говорится в заявлении представителя Форин-офиса британским журналистам.

Джонсон уже встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и будущим ведущим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном. Это первая официальная встреча британского министра с членами будущей администрации США.

Как сообщалось ранее, в центре переговоров будут отношения между Великобританией и США и другие международные вопросы.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik напомнил, что Британия находится в процессе выхода из ЕС, и налаживание более тесного сотрудничества с США для Лондона просто необходимо.

"Я думаю, речь шла о том, как США и Великобритании взаимодействовать в условиях, когда есть определенные усиливающиеся противоречия с Евросоюзом. Великобритания, как мы знаем, находится в процессе выхода из ЕС, а США находятся в состоянии критики Трампа со стороны ЕС. И в этих условиях есть потребность, чтобы Великобритания и США наладили диалог. В более тесном взаимодействии заинтересованы и США, и британцы, которые, в общем-то, плохо представляют, что делать со своей экономикой. У них нет никакой стратегии для собственной экономики. У них дела реально плохи. Причем все это видят. И что делать, они не знают", – сказал Василий Колташов.

Он не исключил, что во время визита Джонсона в США речь пойдет и о позиции в отношении России.

"Не исключено, что и по России позиция будет скоординирована. Может быть, британцы смягчатся. Вообще в условиях выхода из Евросоюза их нападки на Россию выглядят совершенно неадекватно. Однако много ждать от этих встреч не стоит, это пробный диалог, попытка выстроить отношения", – считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, для Джонсона данная поездка имеет и личное значение.

"Они (британцы) не знали, что будет, они были в совершенной растерянности, когда Дональд Трамп победил, они очень сильно испортили себе лицо: представляете, вы садитесь за стол переговоров с человеком, которого только что называли всякими нехорошими словами. А теперь вы говорите: "давайте дружить". Как он к вам будет относиться? Он, конечно, не будет верить вам. И в этом отношении эта поездка для Джонсона имеет личное значение, он наговорил очень много того, что не надо было говорить", – заключил Василий Колташов.

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