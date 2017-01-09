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Джабаров: многолетняя истерия Запада сыграла с поляками злую шутку

12:3509.01.2017
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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В Польше завершается подготовка к развертыванию в стране Американской танковой бригады. Ожидается, что она прибудет 12 января. Эти события в эфире радио Sputnik прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

В Польшу прибывают группы военнослужащих танковой бригады США. О прибытии одной из таких групп численностью в 250 человек сообщили СМИ со ссылкой на агентство РАР.

Ранее польский министр обороны Антони Мачеревич заявил, что Американская танковая бригада прибудет в Польшу 12 января. "Команды, которые подготавливают присутствие тяжелой Американской бригады, находятся в Польше с декабря: они объезжают и подготавливают конкретные места дислокации, а тяжелая бригада – я не знаю, могу ли я это сказать, но рискну – будет 12 января", – заявил Мачеревич в эфире Польского телевидения.

Глава польского Минобороны рассказал, что в общей сложности, не только в составе танковой бригады, в страну прибудут семь тысяч американских военных.

Как сообщало агентство PAP, оборудование Американской бригады через порт в немецком Бременхавене будет доставлено в Польшу – в район Жагани (Люблинское воеводство) и Дравска Поморского (Западно-Поморское воеводство) – по железной дороге. В феврале начнется постоянная дислокация войск в регионе для участия в учениях с европейскими союзниками. В состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров обратил внимание на определенную нелогичность поведения польского руководства.  

"Когда чуть больше 25 лет назад распадался Варшавский договор, многие в Польше говорили, что они устали от постоянного присутствия чужих вооруженных сил в своей стране. И вот Варшавский договор ушел в небытие, давным-давно там не было никаких иностранных вооруженных сил. И вот, видимо, полякам скучно стало без этого, и они пригласили американцев", – сказал Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik.

По мнению сенатора, русофобская истерия сыграла "злую шутку" с Варшавой.

"Я думаю, что та многолетняя истерия, которая раздувалась администрацией Обамы, которой вторили и французский президент, и канцлер Германии, сыграла злую шутку с поляками, которым очень хотелось стать одними из "новых европейских лидеров". И вот они стали "новым европейским лидером": они во главе всех антироссийских санкций, они во главе всех русофобских течений. И чего они этим достигли? К чему они пришли? Не укрепляется подобным образом мир", – отметил  Владимир Джабаров.

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