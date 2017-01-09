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Мнение: ВСУ сегодня – "погибающее животное", способное нанести много вреда

11:5309.01.2017
(обновлено: 12:57 09.01.2017)
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Последствия обстрела села Зайцево в Донецкой области
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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К линии соприкосновения в Донбассе прибыли иностранные инструкторы для ВСУ, сообщили в ЛНР. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эскалация конфликта будет продолжаться до инаугурации избранного президента США.

К линии соприкосновения в Донбассе прибыли иностранные инструкторы для Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"С целью проведение обучающих курсов с командным составом ВСУ, в населенный пункт Счастье прибыла группа иностранных кураторов и инструкторов по диверсионно-подрывной деятельности, осуществлявшая подготовку боевиков ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) в Сирии", – заявил Марочко.

По его мнению, такие действия украинского командования связаны с "невозможностью силового захвата" территорий ЛНР.

Кроме того, по словам официального представителя Народной милиции ЛНР, украинские силовики проводят перегруппировку сил на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным Народной милиции, установлены подготовленные позиции танкового батальона 24 бригады ВСУ в районе локомотивного депо населенного пункта Попасная для осуществления "обстрелов территории ЛНР в ночное время".

Президент Международного совета российских соотечественников, депутат Верховной рады 5-7 созывов Вадим Колесниченко считает, что эскалация конфликта в Донбассе будет продолжаться до прихода в США новой администрации.

"В целом пока Минские договоренности остаются только на бумаге. Боестолкновения продолжаются ежедневно, продолжаются обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. И надо полагать, что до прихода новой администрации в Белый дом эскалация будет продолжаться. Так как для украинской власти стало понятно, что позиция (избранного президента США Дональда) Трампа несколько иная, да и европейское сообщество уже устало от украинских проблем, а это для Киева как нож в сердце. И в оставшиеся дни до прихода Трампа нужно быть очень внимательными", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Что касается иностранных инструкторов, то, по мнению политика, не стоит их недооценивать.

"Иностранные инструкторы – это не представители официальных вооруженных сил, это так называемая "армия отставников", это наемники, которые отрабатывают деньги. Но недооценивать их не стоит. Это высококвалифицированные специалисты, "дикие гуси", как их называли в свое время. Они выполняют свою задачу, и этим-то они и опасны, они могут проводить диверсионные акции, которые в последнее время регулярно проявляются на территории Донбасса", – отметил политик.

Однако вряд ли украинским силовикам удастся развязать полномасштабный вооруженный конфликт, считает Вадим Колесниченко.

"Я думаю, что Киеву не удастся втянуть ни Россию, ни ДНР и ЛНР в широкомасштабный вооруженный конфликт. Потому что, по сути, Вооруженные силы Украины деморализованы, и воевать активно они не очень-то и хотят. Но когда агрессивное животное погибает, оно может нанести очень много вреда. И вот сегодня Вооруженные силы Украины очень опасны, они сами себя боятся", – заключил политик.

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