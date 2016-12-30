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Эксперт о докладе США про "российские кибератаки": глупая выходка Обамы

15:4230.12.2016
079672
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© Fotolia/ fantom_rd
США утверждают, что российская разведка в 2015 и 2016 годах взломала американские серверы. Эксперт Алексей Скопин в эфире радио Sputnik отметил, что опубликованные данные вовсе не свидетельствуют о том, что хакерские атаки связаны с РФ.

США заявляют, что две группы российской разведки якобы взломали серверы политической партии в США в 2015 и 2016 годах. Об этом говорится в техническом докладе, который распространили Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований США. При этом утверждается, что именно российские спецслужбы предали полученную информацию гласности.

Название политической партии в докладе не названо, но ранее сообщалось о взломе серверов Демократической партии.

"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российские разведывательные службы – ред.) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28 – весной 2016 года", – говорится в докладе.

По данным американских властей, киберпреступники в 2015 году разослали примерно тысяче человек, в том числе официальным лицам государства, письма, которые содержали вредоносный код. Тем самым хакеры смогли получить доступ к системам партии, внедрились туда и получили там постоянное присутствие, говорится в докладе. Кроме того, в 2016 году кибермошенники разослали ложные предупреждения о необходимости смены пароля якобы от администрации сети, что также могло способствовать взлому.

Кроме того, американские спецслужбы опубликовали более 40 псевдонимов, под которыми, по их мнению, действуют российские спецслужбы. В документе американские компании призвали к бдительности и проверке своих сетей, а также предложили возможные технические меры по борьбе с хакерами.

По мнению профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, опубликованные данные вовсе не свидетельствуют о том, что взломавшие серверы хакеры связаны с Россией.

"Это очевидная ложь и выдумка. Давно известно, что отследить хакеров в современном мире невозможно. Поэтому можно приписать им какое угодно происхождение – заявить, что они из Африки, Австралии или из Антарктиды, и эти данные никто не сможет подтвердить или опровергнуть. Но у каждого доклада и аналитической записки есть цель и задача. Здесь цель – в очередной раз подтвердить якобы влияние России на президентские выборы в США, хотя все это утверждается бездоказательно", – сказал Алексей Скопин в эфире радио Sputnik.

По его словам, выпады в адрес России будут продолжаться до инаугурации нового президента США.

"Всем известно, какими методиками, политтехнологиями обладают американские СМИ для того, чтобы провести необходимую информацию в головы американцев. Очевидно, такие глупые выходки уходящей администрации Барака Обамы будут продолжаться до 20 января, пока Дональд Трамп не станет действующим президентом. Хотя есть риск, что президента может изменить действующая система. Однако залогом того, что этого не случится, является то, что Трамп – бизнесмен. Его системное мышление будет заставлять его принимать гораздо более прагматичные решения", – считает эксперт.

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