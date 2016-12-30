Мнение: Киеву в отношениях с США стоит готовиться к самому худшему

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа отдаление Вашингтона от Киева неизбежно, считает председатель редакционного совета сайта "Политический консерватизм" Борис Межуев. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для избранного президента Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб.

Киссинджер считает налаживание отношений с Россией правильным шагом на фоне усиления Китая, отмечается в статье. Как опытный переговорщик и один из немногих американцев, которые часто встречались с президентом России Владимиром Путиным, он станет посредником между Москвой и Вашингтоном.

"По данным проведенного для европейских спецслужб анализа, который основывается на сведениях из команды Трампа, новый президент США стремится снять с России санкции "по совету Киссинджера"", – пишет газета.

Кроме того, Киссинджер якобы порекомендовал "уступить" России сферу влияния на территории бывших советских республик.

Украинский вопрос, как утверждает Bild, предполагается решить следующим образом: Москве предложат дать гарантии безопасности восточной Украины, а Запад должен будет прекратить "возмущаться" из-за Крыма. Полуостров не будет официально признан российской территорией, но этот вопрос перестанет быть проблемой в отношениях США и России, говорится в статье.

Председатель редакционного совета сайта "Политический консерватизм" Борис Межуев считает, что политика Вашингтона по отношению к Киеву в ближайшее время изменится кардинально.

"Мне кажется, Украине стоит готовиться к самому худшему. Я думаю, что плотная опека, которая была в последние годы в отношении ее политики со стороны США, уйдет. И неизбежное отдаление Вашингтона от Киева если и не сразу, то в течение определенного времени будет происходить", – сказал Борис Межуев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ничего, кроме затрат, Украина США не приносит.

"Связь Киева и Вашингтона, скорее, разорительна для США и абсолютно бесперспективна. Это затраты по линии кредитов МВФ, это затраты по неформальной линии, никакой экономической отдачи нет, никакой серьезной политической отдачи тоже нет, никакой "вывеской" либеральных, демократических реформ Украина не стала. То есть в итоге оказалось абсолютно бессмысленным и просто глупым действием – усиленно отрывать Украину от России", – отметил Борис Межуев.

Он напомнил, что во время избирательной кампании в США многие украинские чиновники нелестно отзывались о Дональде Трампе. Однако негативное отношение Трампа к Украине с этим никак не связано, считает политолог.

"Украинские чиновники не только говорили, но и делали гадости. Но, несмотря на то, что говорят, что он раздражительный, эмоциональный, по всем его действиям я бы не сказал, что мы видим какую-то обозленность, он очень уверенный в себе человек. Поэтому здесь не стоит делать ставку на какую-то личную обиду Трампа на (президента Украины Петра) Порошенко. Это все вряд ли. Но то, что Трамп относится к Украине с коммерческой логикой, что Украина – это неприбыльный актив, и зачем ему такой актив, лучше сбыть его с рук – такая мысль у него действительно может возникнуть", – заключил политолог.

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