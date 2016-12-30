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Карла Ортис: боевики в Пальмире резали горло людям консервными банками

12:4930.12.2016
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Боливийская актриса, живущая в США, Карла Ортис
© Фото: Carla Ortiz
Живущая в США боливийская актриса Карла Ортис, которая снимала фильм о войне в Сирии, рассказала в эфире радио Sputnik о необъективности ведущих западных СМИ в освещении этого конфликта.

Карла Ортис – известная боливийская актриса. Для съемок документального фильма о положении женщин в охваченной войной Сирии она в марте 2016 года отправилась в эту страну. Позже в течение восьми месяцев она возвращалась туда и побывала как в районах под контролем правительства, так и на территориях, занятых боевиками. Карла Ортис общалась и с оппозиционерами, и с "нейтралами", и со сторонниками действующей власти. В ходе последней поездки ее съемочная группа снова побывала в Алеппо. Ее приезд пришелся как раз на дни освобождения города.
По словам Карлы Ортис, освещение ведущими мировыми СМИ конфликта в Сирии является неполным. 

"Они фокусируются на военном конфликте, в котором мелькают отсылки к гражданской войне, но они забывают рассказывать обо всех тех иностранных бандах, которые стали источником дестабилизации. Когда я приехала в Пальмиру после ее освобождения от ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ), это был город-призрак. Люди на улицах рассказывали, как жителям города резали горло консервными банками. Дети рассказывали нам эти истории", – сказала Карла Ортис в эфире радио Sputnik.

Автор фильма уверена, что сейчас важно восстановить в сознании людей других стран истинный облик Сирии и сирийцев. 

"Иностранные экстремисты, проникшие в страну, сумели исказить образ сирийца, так что сегодня даже не ясно, кто вообще такой сириец. Создается впечатление, что это нелюдимый безумец, вцепившийся в свою религию. А я видела здесь христиан, дружащих с мусульманами, и суннитов, дружащих с шиитами. Сириец – это мирный человек. Первое, что происходит при знакомстве с сирийцем – он извиняется перед тобой, что его земля оказалась в таком положении. Единственное, чего они хотят – это мира. Хотят, чтобы война закончилась", – рассказала Карла Ортис.

Документальный фильм "Голос Сирии" производства Боливии, по словам Ортис, показывает историю сирийской войны "устами реальных людей, граждан". Выход фильма на экраны запланирован на июнь 2017.

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Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • liev85
    Где-то я уже это слышал, про эти консервные банки, когда мне знакомые рассказывали про распятого мальчика на Украине, я смеялся тупости людей которые реально в эту голематью верили, и вот вам банки...
    Хорошо что детишки прекрасно болтают на боливийском, а то думаю и не поняла бы, т.к. эта прекрасная, но мне абсолютно не известная актриса умудрилась отыскать в городе-призраке, кого-то...
    13:50
    30.12.2016
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