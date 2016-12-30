Мнение: Обама закладывает "мину" во взаимоотношения Трампа и России

Очередные санкции против РФ и высылка из США российских дипломатов направлены не столько против России, сколько против новой американской администрации, считает политолог Вячеслав Смирнов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Официальные заявления МИД России по поводу контрмер на введенные США новые санкции последуют в пятницу, написала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook. Она также назвала администрацию действующего главы американского государства Барака Обамы "группой внешнеполитических неудачников".

По ее словам, сейчас народ Америки был унижен своим же собственным президентом, а не международными террористами или войсками противника.

"На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть", – считает Захарова.

При этом она добавила, что "весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет – исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже".

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. В указе отмечается, что санкции связаны с "действиями по подрыву демократии в США" и вводятся, чтобы "противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности".

Ограничения коснулись девяти организаций и физических лиц, включая ФСБ и ГРУ, и компаний, якобы "поддерживающих кибероперации ГРУ". Президент США также назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было решено выслать из США.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии, политолог Вячеслав Смирнов считает, что действия администрации Барака Обамы направлены не столько против России, сколько против избранного президента США Дональда Трампа.

"Те санкции, которые сейчас вводятся, в том числе против ГРУ и ФСБ, они на самом деле декоративные. Но это большой показатель того, что уходящая администрация хочет заложить определенную "мину" во взаимоотношения новой администрации Трампа и России. Последствия для Трампа от действий Обамы будут негативные, он будет поставлен в достаточно сложную ситуацию", – сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, отменить санкции не так сложно, однако этот вопрос вряд ли станет первоочередным для новой американской администрации.

"Есть более важные направления, по которым Трамп собирается отменять распоряжения администрации Обамы. И такие декоративные, пропагандистские мероприятия типа санкций против наших спецслужб и сотрудников находятся не в первой очереди. И в принципе, чтобы их отменить, надо сначала начать сотрудничество с Россией. Я думаю, что моментально, в январе-феврале, никакие санкции не будут отменены. Скорее всего, их смягчение будет привязано либо к визиту Трампа в Москву, либо (президента РФ Владимира) Путина в США, либо к встрече на нейтральной территории", – отметил политолог.

Вместе с тем он считает, что в США найдутся те, кто будет выступать против сближения с Россией.

"Но, наверное, надо рассматривать это не как антироссийское лобби, а как лобби интересов, которые не пересекаются с интересами сотрудничества с Россией. Потому что в американском сенате и в окружении новой администрации нет тех, кто выступает против России только потому, что "против". Все лоббируют какие-то свои интересы. И антироссийская истерия – это только последствие. Мне кажется, что в целом отношения США и России из-за этих санкций не ухудшатся", – заключил Вячеслав Смирнов.

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