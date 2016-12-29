Политолог: мы добились коренного перелома в Сирии

Россия сократит присутствие военных сил в Сирии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сейчас подходящее время для того, чтобы перевести ситуацию в САР из военной стадии в переговорную.

Россия сократит присутствие военных сил в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом и будет дальше поддерживать в этой борьбе законное сирийское правительство.

Также, по словам Путина, Россия будет исполнять достигнутые с Дамаском договоренности, в том числе по развитию пунктов базирования российских войск в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

Ранее Путин сообщил, что между сторонами конфликта в Сирии были достигнуты договоренности о прекращении огня. Гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова пригласить Египет присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии, на других этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает, что сейчас самое время перевести ситуацию в Сирии из военной стадии в переговорную.

"Россия, ее ВКС и в целом вооруженные силы добились коренного перелома в войне, и сейчас наступило удобное время для того, чтобы борьбу на территории Сирии переводить из военной стадии в стадию переговоров. При этом наше военное присутствие там будет сохраняться, хотя и будет сокращено. В случае обострения конфликта мы по-прежнему сможем оказать помощь Дамаску или нарастить нашу группировку", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

При этом, по его мнению, инициативы российской стороны будут восприняты по-разному.

"Процесс мирного урегулирования только начат, и, собственно, сегодня мы о нем заявили. Думаю, что действия России будут восприниматься очень неоднозначно, в том числе и теми странами, которые заявлены как участники диалога. Думаю, точка зрения, например, Египта и Саудовской Аравии будут, наверное, очень сильно отличаться. Другие также будут воспринимать это по-разному. Ираку тоже приходится бороться на своей территории с ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая группировка запрещена в РФ). Иордания неоднократно подвергалась угрозам со стороны боевиков, которые находятся в Сирии. А Катар всегда поддерживал "умеренную" оппозицию, и у него, видимо, будет своя точка зрения", – отметил политолог.

Он выразил надежду, что большинство участников диалога все-таки пойдут на компромисс.

"В любом случае большое количество участников диалога должно обеспечить какой-то компромисс, какую-то точку, с которой начнется политическое урегулирование, уже не чисто военное, а все-таки сопряженное с переговорами, какими-то взаимными уступками и политическими действиями", – заключил Богдан Безпалько.

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