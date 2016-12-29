Политолог о сокращении военных сил РФ в Сирии: война не может быть вечной

Россия сократит присутствие военных сил в Сирии. Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik перечислил факторы, которые, по его мнению, привели к такому решению.

Россия сократит присутствие военных сил в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом и будет дальше поддерживать в этой борьбе законное сирийское правительство. Также, по словам Путина, Россия будет исполнять достигнутые с Дамаском договоренности, в том числе по развитию пунктов базирования российских войск в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

Ранее Владимир Путин сообщил, что между сторонами конфликта в Сирии были достигнуты договоренности о прекращении огня. Гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря.

По словам политолога, президента Центра социальных и политических исследований "Аспект", члена Общественной палаты РФ Георгия Федорова, есть определенные факторы для сокращения присутствия военных сил в Сирии.

"Война не может продолжаться вечно. Определенный перелом в пользу правительственной армии достигнут, есть договоренности между конфликтующими сторонами, поэтому в ближайшее время можно ожидать снижения эскалации конфликта. Думаю, что мы уходим еще и потому, что в ближайшие несколько месяцев будет ослабление влияния США на Сирию. В то же время, у нас есть определенные договоренности с правительством (президента Сирии Башара) Асада, поэтому мы будем и дальше оказывать им поддержку в борьбе с организациями террористической направленности", – сказал Георгий Федоров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, режим прекращения огня российские военные могут использовать для решения определенных задач.

"Мы можем использовать эту ситуацию затишья, в том числе и во внешнем давлении, для того, чтобы решить свои задачи. Будет возможна пересменка для специалистов, инструкторов, летчиков, которые там находятся. Возможно, часть машин пройдет техническое обслуживание и так далее. Думаю, что перемирие будет использовано, в том числе и для учета ошибок", – отметил политолог.

По его словам, инициативы России по урегулированию ситуации в Сирии на Западе вряд ли оценят.

"Оценка Запада будет однозначной и пропагандистской. Не секрет, что для западного сообщества наше присутствие в Сирии, как кость в горле. Соответственно, оценка в официальных СМИ будет такой же", – считает Георгий Федоров.

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