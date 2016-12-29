Мнение: украинские СМИ не только Лондон "кормит"

Британское правительство в 2016 году активно спонсировало проекты на Украине, в частности, украинские СМИ, сообщает RT. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что деньги шли на поддержание напряженности между Киевом и РФ.

Британское правительство в течение 2016 года активно спонсировало проекты на Украине, сообщает RT. По данным канала, британские правительственные фонды выделили украинской стороне в общей сложности около 6 млн фунтов стерлингов. В частности, средства направлялись на работу "независимых СМИ" и "увеличение аудитории на востоке Украины".

Как следует из информации, размещенной на сайте правительства Британии, основными направлениями деятельности британцев на Украине являются сотрудничество с существующими изданиями в стране и создание новых независимых СМИ. В частности, 100 тысяч фунтов стерлингов было выделено на создание и развитие Школы журналистики при Украинском католическом университете.

Еще один проект из числа профинансированных – "Громадське радіо", на которое британцы выделили в этом году около 250 тысяч фунтов стерлингов. В эфире радиостанции ежедневно выходит двухчасовое шоу "Киев – Донбасс". Данное СМИ вещает, в том числе, для самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также "знакомит украинцев с событиями на востоке страны". По заявлению создателей проекта, радио транслирует "исключительно правдивые и беспристрастные новости".

Как сообщает RT, Британия также финансирует различные тренинги, ориентированные на молодежь. Деньги, например, выделяются на обучение активистов "превращать протесты в позитивную энергию" и "воссоединять театральными постановками разрозненное общество".

По мнению директора Центра политического маркетинга Василия Стоякина, главное, на что направлены финансируемые Британией проекты – это поддержание напряженности между Украиной и Россией.

"Я просмотрел внимательно те направления, на которые выделялись средства британского правительства, и общее название для всех этих направлений одно – это информационная война. Эта информационная война направлена на разжигание гражданской войны на Украине и разжигание конфликта между Украиной и Россией", – сказал Василий Стоякин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, украинские СМИ в целом выполняют поставленные перед ними задачу.

"Главное направление работы – это подготовка журналистов, а именно соответствующее идеологическое кормление. Эта работа проводится уже на протяжении 25 лет и дала соответствующие плоды, потому что большая часть украинских журналистов могут работать только в условиях идеологической войны и только при наличии заказа. При этом задача создать образ "врага" из Донбасса и из России в основном выполнена", – считает политолог.

При этом, по его словам, деньги западных фондов – это лишь часть того финансирования, которое получают украинские СМИ.

"Сама по себе эта сумма – это не очень много. Надо понимать, что до конечного этапа реализации от грантов остается где-то половина. По сравнению с тем, что украинские СМИ получали в 2012-2014 годах – это вообще слезы. Но дело в том, что британское правительство – не единственное, кто этим занимается. Идут средства из США, из ЕС, от отдельных европейских фондов. Кормильцев много. Плюс надо иметь в виду, что главный источник денег сейчас – это все-таки не зарубежные фонды, а отечественные олигархи", – заключил Василий Стоякин.

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