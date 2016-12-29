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Польский вице-адмирал в отставке: закупка ракет в США провоцирует конфликт

16:3229.12.2016
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Саммит НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Польский вице-адмирал в отставке Марек Точек считает, что намерение Варшавы приобрести в США крылатые ракеты будет служить "закручиванию спирали недоверия" с РФ. Такое мнение Марек Точек высказал в эфире радио Sputnik.

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER, сообщило польское министерство обороны. JASSM Extended Range – "современнейшее противоракетное вооружение дальностью около тысячи километров", говорится в сообщении ведомства. Стоимость контракта составляет 940 млн злотых (почти 230 млн долларов).

Польский вице-адмирал в отставке Марек Точек считает, что этот контракт будет служить "провоцированию конфликта".

"Честно говоря, наши отношения с Россией  сейчас самые худшие из того, что можно себе представить. И намерение приобрести такое оружие будет служить только закручиванию спирали недоверия, усилению ненужного раздражения и провоцированию конфликта. К сожалению, эта команда, которая находится сегодня у власти (партия "ПиС"), проводит политику, которая вызывает большой негатив. Все это, конечно, не улучшит наших отношений, и не будет ничего удивительного, если Россия станет предпринимать соответствующие шаги по нейтрализации того небольшого потенциала, которым обладают эти ракеты", – сказал Марек Точек в интервью Sputnik-Польша.

Польский вице-адмирал в отставке дал свою оценку недавнему заявлению министра обороны Антони Мачеревича о том, что 2017 год войдет в историю Польши как год, когда на польской земле будут размещены  войска НАТО.

"Министр обороны в последнее время столько всего сделал, что вызывает в среде людей, знающих положение вещей, как минимум сильные сомнения. Ввод иностранных войск в страну свидетельствует о ее слабости, это свидетельствует об отсутствии ощущения суверенности государства. Конечно, эти батальоны и даже бригады существенно не изменят ситуацию, однако спираль недоверия будет только закручиваться", – считает Марек Точек.

Польский вице-адмирал также прокомментировал сообщение журнала "Польские Вооруженные силы" о том, что многонациональная Литовско-польско-украинская бригада (LITPOLUKRBRIG) достигла боевой готовности и готова принять участие в некой "стабилизационной миссии". Марек Точек не исключает, что речь может идти об отправке бригады в Донбасс.

"К сожалению, это не исключено. Существует очень высокая вероятность того, что эта так называемая стабилизационная миссия будет проводиться именно в этой области. Я надеюсь, что этого не произойдет, но этого нельзя исключать", – сказал Марек Точек в эфире радио Sputnik.

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