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Политолог о планах Обамы по санкциям: военное лобби США "потирает руки"

15:2829.12.2016
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Николай Шлямин, политолог, лидер общественного движения Объединенный молодежный фронт
© РИА Новости. Sputnik
США готовы ввести новые санкции против России, обвиняя ее в кибератаках, пишут американские СМИ. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik отметил, что у уходящей американской администрации сейчас одна основная задача.

Президент США Барак Обама планирует в четверг, 29 декабря, объявить о новых санкциях против РФ из-за якобы ее причастности к хакерским атакам в период предвыборной кампании, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на чиновников из администрации. По данным канала, речь идет о расширении экономических санкций и мерах дипломатического характера.

Намерения Обамы объявить дополнительные санкции против РФ перед самым уходом со своего президентского поста прокомментировал избранный глава государства Дональд Трамп. Он заявил, что американцам "следует заняться своими жизнями", сообщает агентство Рейтер.

Трамп пояснил, что ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявившего, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанным Россией влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.

По мнению политолога, лидера общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николая Шлямина, основная задача уходящей администрации – осложнить будущее президентство Дональда Трампа.

"Уходя, им надо хлопнуть дверью. Вся эта ситуация с введением новых санкций – это исключительно война внутренних политических группировок Америки между собой и попытка создать дополнительные трудности для Дональда Трампа в его будущем президентстве. Он приходил к власти с лозунгом: "наладим отношение с Россией". Но то лобби, которому интересно, чтобы продолжалась политика конфронтации, достаточно сильное, несмотря на поражение на выборах. И оно будет всячески мешать Трампу исполнять обещания перед избирателями, тем самым ставя его в трудную ситуацию", – сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в продолжении политики конфронтации заинтересовано военно-промышленное лобби США.

"Если США введут новые санкции против России, то мы будем вынуждены сделать ответный ход. А как эту ситуацию могут повернуть в американских СМИ, в американском истеблишменте? Скорее всего, поднимется очередная информационная волна: мол, Дональд Трамп хочет дать слабину, он вовсе не такой крутой парень, каким представлялся во время выборов и стоит ли поддерживать его внутренний курс, на который он собирается делать упор. Военно-промышленное лобби Америки радуется, потирает руки. Потому что санкции для них – это манна небесная. Это перевооружение армии, это новые доходы. А Трамп – это тот человек, который может снять их с этой золотой трубы, на которой они сидят. И, мне кажется, что на протяжении всего президентского срока они будут продолжать такие попытки дестабилизации отношений с Россией, нагнетания военной истерии, как это было в период "холодной  войны"", – сказал политолог.

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