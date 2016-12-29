Политолог: на Украине вокруг "безвиза" ходит очень много легенд

В ЕС признали, что Украина выполнила критерии для получения безвизового режима с Европой. Однако предоставлять его не торопятся. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik отметил, что "безвиз" предполагает далеко не то, о чем мечтали украинцы.

Еврокомиссия после длительной оценки признала, что Украина выполнила все критерии для получения безвизового режима с Европой.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в статье для журнала Baltic Rim Economies написал, что Евросоюз предоставит гражданам Украины безвизовый режим в течение нескольких недель.

15 декабря Европарламент на сессии ассамблеи в Страсбурге одобрил завершение законодательного процесса отмены виз для граждан Украины и Грузии. В начале декабря европейские институты согласовали механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одну или несколько стран союза. Именно отсутствием такого механизма в Брюсселе объясняли задержку с отменой виз для граждан Украины и Грузии.

Данную директиву должен официально утвердить Совет ЕС.

Глава МИД Украины Павел Климкин рассчитывает, что безвизовый режим поездок в ЕС для украинцев будет введен через пять-семь месяцев.

Однако, как отметил в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин, несмотря на все заявления, европейцы пока не спешат предоставлять Украине безвизовый режим.

"С этим "безвизом" ходит очень много легенд на той же самой Украине. При этом с точки зрения экономики и настроений европейских избирателей им очень не хочется давать украинцам "безвиз". Да и, как пример, уже с весны с этим "безвизом" живет Молдавия, но что-то рыданий счастья оттуда не слышно. Потому что оказалось, что "безвиз" – это просто перенос всех требований, которые предъявляются в консульстве, на границу. При пересечении границы также требуют обратный билет, бронь гостиницы и необходимое количество средств для того, чтобы прожить эти дни. Единственная радость, учитывая тяжелое экономическое положение украинцев, что с них снимут плату за визу", – сказал Владимир Жарихин.

При этом сам "безвиз", по словам политолога, предполагает далеко не то, о чем мечтали украинцы.

"Ведь мечты у них были съездить не на "Сикстинскую мадонну" посмотреть, мечты были там (в Европе) поработать. А что касается поработать, если заловят без специальной визы, то штамп в паспорт и на пять лет, а то и навсегда, запрет въезда в шенгенскую зону", – отметил Владимир Жарихин.

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