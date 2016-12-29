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Политолог: часть санкций Обамы против России "отвалится как труха"

13:0029.12.2016
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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 20 декабря 2016 года
© REUTERS/ Joshua Roberts
Избранный президент Дональд Трамп посоветовал США заняться своей жизнью вместо того, чтобы вводить санкции против РФ. Подобная реакция на действия уходящей администрации вполне ожидаема, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Михайленко.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцам следует заняться своими делами в ответ на призывы ввести санкции против РФ из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов.

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Трамп пояснил, что ему не известно о планах действующей администрации страны ввести новые санкции против России из-за якобы организованных ею кибератак в ходе президентских выборов.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Обамы готовится объявить санкции и иные ответные меры за якобы вмешательство России в избирательный процесс в США в 2016 году, и что Белый дом находится на финальном этапе разработки ответных мер.

По мнению профессора РАНХиГС при Президенте РФ, политолога Александра Михайленко, подобная реакция избранного президента США Дональда Трампа на действия администрации Обамы вполне ожидаема.

"Обама продолжает поднимать вопрос: мол, за счет кибератак на президентских выборах выиграли республиканцы, победил Трамп. Но для победителя это не аргумент. Республиканцы выиграли и в сенате, и в палате представителей конгресса США. Поэтому нет смысла говорить о том, что якобы "российские хакеры" одноразовой акцией совершенно поменяли конфигурацию власти в США", – сказал Александр Михайленко в эфире радио Sputnik.

Он считает, что после инаугурации Дональд Трамп отменит часть санкций США против РФ.

"Думаю, что часть санкций, которые были приняты президентскими указами, будут отменены – они отвалятся буквально как труха. А судьба тех санкций, которые были приняты на законодательном уровне, будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между нашими странами. Это дело политики. В США должны понять, что санкционные меры – это прошлый век. Нужны другие подходы. Как можно было понять из предвыборной риторики Трампа, он сторонник новых подходов. Странам придется искать общий знаменатель и развивать эту позицию", – считает политолог.

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