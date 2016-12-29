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Юрист: карикатура Charlie Hebdo на Ту-154 подпадает под уголовную статью

12:1829.12.2016
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Цветы в память пассажиров и членов экипажа военного самолета Ту-154 на набережной в Сочи
© REUTERS/ Maxim Shemetov
В РФ резко осудили карикатуру французского журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи. Юрист Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik назвала действия редакции журнала издевательством над всей Россией.

В России резко осудили карикатуру журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу российского самолета Ту-154 в Черном море.

В частности, в Минобороны назвали эту публикацию "натужной гадостью". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, если "подобное" – это проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум на одиночество.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что это издание не имеет отношения к свободе слова. По мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, эта карикатура вне человеческой морали и закона, это экстремизм, который не имеет никакого отношения к журналистике.

А в Союзе журналистов России отметили, что надо сопереживать горю, а не торжествовать.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры на различные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik назвала действия редакции французского журнала неприемлемыми.

"Эти люди строят свой бизнес и свои продажи на человеческой крови, на боли и на скорби. Они высмеивают самое святое для человека, для общества, и это неприемлемо. При этом французское законодательство предусматривает уголовную ответственность за разжигание ненависти и вражды. А этот случай как раз подпадает под эту статью. Здесь глумление над российскими гражданами, которые попали в авиакатастрофу. Кроме того, это глумление над нашими соотечественниками затрагивает не только их память и членов их семей, это затрагивает каждого российского гражданина, который сопереживает. Такое глумление – это издевательство над всей Россией. Поэтому, безусловно, действия редакции Charlie Hebdo попадают под действие уголовного закона", – сказала Мария Ярмуш.

Она отметила, что французские власти и правоохранительные органы должны пресекать подобные действия.

"Официальные власти Франции, правоохранительные органы не возбуждали ранее подобные дела, ссылаясь на якобы недопустимость запрета свободы слова и свободы прессы. Но на самом деле это является просто профанацией и нарушением закона. Власти страны должны пресечь подобные уголовно-наказуемые деяния, которые осуществляет этот сатирический журнал, и принять меры в рамках уголовного законодательства", – сказала юрист.

Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря. Катастрофа произошла через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту лайнера находились 92 человека: восемь членов экипажа, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, два федеральных чиновника.

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