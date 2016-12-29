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Политолог о Charlie Hebdo: эти "стервятники" вызывают чувство брезгливости

11:4629.12.2016
(обновлено: 12:13 29.12.2016)
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Цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Макс Ветров
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Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo разместил карикатуру на крушение Ту-154 в Сочи. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал деятельность редакции этого издания.

В Минобороны назвали карикатуру Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи "натужной гадостью".

28 декабря скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", – сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, комментируя действия журнала.

Саму карикатуру генерал назвал "мазней". По его словам, если подобное – это проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум на одиночество.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры на различные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik назвал журналистов издания "стервятниками".

"Испытываю чувство брезгливости. Говорить о них нет желания, но ведь то, что они производят, потребляется –  они снова выскочили, снова в топе новостей. Казалось, что после трагедии, которая случилась в самой редакции Charlie Hebdo, они как-то одумаются. Но нет, последующие события показали, что они продолжают издеваться надо всем, что происходит в мире.  Наша трагедия для них – тоже повод. Это стервятники, которые рвут когтями  то, что приносит боль другим людям", – сказал Юрий Светов.

Под стать им – их читатели, считает политолог.

"В обществе существуют те, кто это потребляет. Если бы у Charlie Hebdo не было потребителей, если бы этот журнал бойкотировали и не покупали, то произошли бы изменения в его политике. Возможно, он вообще закрылся бы. Но у него достаточно приличные тиражи. Читатели этого журнала – это те люди, которые радуются чужой беде", – отметил Юрий Светов.

По его мнению, повлиять на политику журнала могло бы профессиональное сообщество, однако оно этого не делает.

"Мне кажется, что журналистское сообщество Франции еще после прежних историй могло бы к своим коллегам обратиться с призывом: контролируйте, что вы делаете. Но журналистское сообщество этого не делает", – отметил Юрий Светов.

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