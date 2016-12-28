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Мнение: на Украине в 2017 жить, может, станет лучше. Но точно не веселее

18:2728.12.2016
01290
Панорама Киева
© РИА Новости. С. Крячко
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Рядовому украинцу уходящий год запомнится тотальным повышением тарифов на услуги ЖКХ и национализацией Приватбанка. Политолог Константин Шуров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что безысходность на Украине превалирует над всеми надеждами.

Рядовому украинцу уходящий год запомнится тотальным повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и национализацией Приватбанка, в котором обслуживаются половина граждан страны.

При этом в Нацбанке заявляют, что экономика Украины в 2016 году впервые за последние два года прекратила стремительное падение и продемонстрировала незначительный рост.

Киев и международные организации прогнозируют, что наметившаяся динамика сохранится в 2017 году. По оценкам Нацбанка, рост ВВП к концу следующего года составит 2,5%, инфляция будет не более 8,1%.

Премьер Украины Владимир Гройсман ожидает, что рост экономики по итогам года составит 1,5%.

Политолог, аналитик Константин Шуров скептически относится к подобным прогнозам.

"У Гройсмана образ мышления человека, который думает, что все им сказанное выполняется. В экономике так не бывает. К великому сожалению, я не думаю, что его прогнозы оправдаются. Дай бог, чтобы жить стало лучше. Но веселее не будет точно", – сказал Константин Шуров в эфире радио Sputnik.

В Нацбанке Украины говорят, что ситуация в банковской системе стала улучшаться, продолжил политолог. Однако история с Приватбанком этого не подтверждает, отметил он.

"Чем еще обернется его национализация, сейчас трудно сказать. То, что сделало государство – это был шаг политический, а отнюдь не экономический. Как говорится, если где-то убывает, то столько же где-то прибавляется. Закон сохранения денежной массы по-прежнему действует. Дело не в том, что в этом банке было все плохо, а в том, сколько банк контролирует счетов. Если половина предпринимателей Украины держали счета в этом банке, то понимаете, какой мощнейший рычаг получает тот, кто этим банком управляет", – сказал Константин Шуров.

Подводя итоги года, политолог выразил мнение, что украинскому президенту Петру Порошенко удалось выиграть в непростой для страны ситуации.

"Единственным политиком, который выиграл во всей этой ситуации, стал Порошенко. Ему удалось остановить на пути к досрочным выборам Юлию Тимошенко, она замолчала, и то, что она пугала Майданом, оказалось просто страшилкой. Ему удалось нивелировать влияние (главы МВД Арсена) Авакова, он существенно снизил градус политической деятельности. А то, что благополучие страны определяет экономика, об этом в Киеве стараются не говорить. Новых предприятий нет, роста промышленного производства нет. Безвыходность и безысходность превалируют над всеми надеждами, которые питает социум", – заключил аналитик.

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