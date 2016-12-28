Политолог о программе Надежды Савченко: оригинальное восприятие мира

Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила о создании своего движения – РУНА. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что желание экс-летчицы сформировать популярную политическую силу объяснимо, но сделать это будет непросто.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, официально объявила о создании своей общественной платформы РУНА, целью которой будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила – это не будет политический проект. Партия – это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В данный момент это простое естественное объединение людей", – сказала Савченко на пресс-конференции.

Она уточнила, что общественная организация не имеет спонсоров, источник ее финансирования – пожертвования, которые поступают на ее личный счет и на счет самой общественной организации.

Программа украинского депутата строится на федерализации: она намерена наделить местную власть большими полномочиями и вернуть Украину к образцу "до 1654 года".

Политолог Александр Дудчак считает программу Савченко весьма своеобразной.

"Судя по деградации промышленности, Украина сейчас как раз идет к показателям 1654 года. Трудно сказать, почему Савченко считает, что именно в те времена Украина была идеальной страной. Возможно, это такое оригинальное восприятие мира", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его словам, желание Надежды Савченко создать общественно-политическое движение вполне объяснимо.

"Это подтверждение того, что нынешняя власть на Украине совершенно непопулярна, и все более-менее известные личности пытаются формировать свои политические силы. В случае выборов многие имеют шансы на то, чтобы занять места на политическом Олимпе. Поскольку совершенно очевидно, что нынешняя власть не устраивает уже никого. Поэтому Савченко тоже ищет себе место под солнцем, пока ее имя еще на слуху", – отметил Александр Дудчак.

Однако найти это место, по его мнению, Савченко будет непросто – ее популярность на Украине падает.

"Ее исключили из партии и из фракции "Батькивщина", она уже не представляет Украину в Европе. Савченко действует не так, как хотелось бы нынешней власти: выступает за федерализацию, пытается вести переговоры с лидерами (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР, занимается обменом. Все это раздражает власть. Чтобы ее дискредитировать, испортить ей имидж, Савченко приписывают связи со спецслужбами России и с руководством республик Донбасса. Но все понимают, что выборы не за горами. Поэтому Савченко пытается что-то сделать, чтобы ее не забыли окончательно", – сказал политолог.

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