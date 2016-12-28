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Лукашевич о работе ОБСЕ на Украине: Киев всех запутал своими концепциями

15:5928.12.2016
(обновлено: 16:34 28.12.2016)
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Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью радио Sputnik подвел итоги работы организации в 2016 году и высказал некоторые прогнозы на год 2017.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начинает более предметно разворачиваться к современным проблемам в системе европейской безопасности. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что организация, в том числе, играет важную роль в процессе мониторинга ситуации на Украине, а также высказал мнение, что миссия ОБСЕ в этой стране – неплохая гарантия против возвращения Киева к силовому сценарию в Донбассе.

В своем интервью Александр Лукашевич подвел итоги работы организации в 2016 году и высказал некоторые прогнозы на год 2017.

"Как итог я бы назвал заседание совета министров иностранных дел в Гамбурге, которое прошло 8-9 декабря. На мой взгляд, намечается перелом в настроениях между государствами-участниками в том смысле, что ОБСЕ начинает более фокусно разворачиваться к современным проблемам в системе европейской безопасности. И гамбургские решения как раз подводят к такому выводу.

Лукашевич о работе ОБСЕ на Украине: Киев всех запутал своими концепциями. Часть 1

Назову несколько примеров: по российской инициативе был во многом сформирован консенсус вокруг нового антитеррористического решения, которое говорит о необходимости наращивать усилия ОБСЕ  по предотвращению и борьбе с терроризмом в русле глобальных антитеррористических усилий ООН.

Во-вторых – важное решение, которое связано с проблемами надлежащего управления в экономической сфере и, самое главное, взаимосвязи с интеграционными процессами в Евроатлантике и Евразии. Эта концепция во многом простимулирована российскими инициативами.

Ну и третье, пожалуй, одно из самых важных решений гамбургского совета министров – начало осмысления возможностей диалога по военно-политическому измерению безопасности и по новым угрозам и вызовам в сфере безопасности ХХI века. Это, в определенной мере – развитие инициативы действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Германии господина Штайнмайера по началу разговора о новом режиме контроля над обычными вооруженными силами в Европе.

Нам удалось развернуть этот документ таким образом, чтобы сначала определить отправную точку подобного разговора и подобного диалога, "сопоставить военные потенциалы в Европе", как сказал министр Лавров в своей речи, чтобы было понятно, кто кому реально угрожает", – сказал Александр Лукашевич.

Постпред РФ при ОБСЕ уверен, что основы, на которых зиждется деятельность этой организации –  нормы Хельсинкского заключительного акта и принципы, которые вырабатывались в последующие годы – дают ей возможность эффективно способствовать нормализации положения на Украине.

"Речь идет о применении этих принципов и норм поведения государств в каждой конкретной ситуации. Последовательность их реализации во многом зависит от поведенческих настроений наших западных коллег, которые на словах подтверждают незыблемость принципов урегулирования украинского кризиса, которые зафиксированы в минском комплексе мер, но ничего не хотят делать, чтобы надавить на Киев в пользу их практической реализации. Будь то в военно-политической сфере урегулирования – прекращение огня, отвод вооружений, разведение сил и средств сторон. И важнейший политический трек, который требует от Киева принятия целого набора решений, включая конституционную реформу, амнистию, особый статус для Донбасса и т.д. То есть, всего, что выписано в качестве мер и шагов, под которым подписалось и руководство Украины. Вот это главная проблема", – считает Александр Лукашевич.

По его словам, данная проблема затрагивает и деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Лукашевич о работе ОБСЕ на Украине: Киев всех запутал своими концепциями. Часть 2

"Конечно, весьма непросто работать  в условиях, когда идет вооруженный конфликт, когда стороны, прежде всего киевское руководство, не выполняют своих обязательств по комплексу мер, по отводу вооружений и сил, по полному прекращению огня. Ополчение, вы знаете, уже неоднократно в одностороннем порядке предлагало и показывало конкретные примеры готовности прекратить огонь. Это было недавно – в сентябре, это было и раньше, что фиксировала миссия. Но, к сожалению, киевское руководство понимает эти задачи по-своему. Мы сейчас активно добиваемся от миссии сводного доклада за все время конфликта на Украине с тем, чтобы показать, кто реально стоит за массовыми нарушениями политических договоренностей Минска и последующих решений контактной группы. Миссия нам обещает выпустить такой доклад", – рассказал Александр Лукашевич.

Что касается предложения Киева о придании миссии неких полицейских функций, то эта идея изначально была обречена на провал, отметил постпред РФ при ОБСЕ.

"На каком-то этапе здесь пошли навстречу украинским коллегам, которые настойчиво продвигали эту идею. Правда, с самого начала запутав всех своими концепциями. Изначально это была некая миссия ООН, потом даже с усиленным мандатом, и чуть ли не вооруженная миссия под эгидой ООН. Потом это все свелось к рассуждениям о некой полицейской миссии или миссии по обеспечению безопасности в Донбассе. Германское председательство провело ряд консультаций, которые не выявили никакого консенсуса в отношении параметров подобного полевого присутствия. ОБСЕ – это гражданская организация, и любой силовой компонент противоречит существующему мандату… Так что эти дискуссии закончились констатацией того, что такого консенсуса собрать невозможно и реализовать такую задачу в нынешних условиях нельзя. То, что украинские представители муссируют эту тему на международных площадках, еще раз показывает, что там скорее настраиваются на некий силовой вариант решения конфликта, нежели на поиск стабильных политических решений, под которыми, собственно, подписалась сама власть. В этом серьезное противоречие и серьезная угроза стабильности в самом регионе. Думаю, что присутствие наблюдателей ОБСЕ – это неплохая гарантия того, что такого сценария удастся избежать", – сказал Александр Лукашевич.

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