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Политолог о корпоративе Блока Порошенко: "двинуть в физию" – для них норма

15:2428.12.2016
(обновлено: 16:20 28.12.2016)
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На новогоднем корпоративе фракции "Блок Петра Порошенко" произошли две крупные драки, пишут украинские СМИ. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что потасовки стали обычным делом для украинских политиков.

На новогоднем корпоративе фракции "Блок Петра Порошенко" за час произошли две крупные драки, пишут украинские "Вести" со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады, который присутствовал на мероприятии.

В одной из потасовок, которые собеседник "Вестей" назвал "шикарными", якобы пострадал нардеп Борислав Розенблат. Другая драка "была очень громкой", но охрана заблокировала доступ для посторонних, поэтому увидеть, кто с кем схлестнулся, не удалось, пояснил депутат.

Вечеринка проходила в принадлежащем Порошенко клубе "5 элемент" 22 декабря. По словам источника, сам президент выступил с речью о положении дел в стране и описывал ситуацию так, что казался "оторванным от реальности" даже представителям своего блока.

По мнению политолога Александра Асафова, устраивать подобные мероприятия, как минимум, стыдно.

"Все СМИ акцентируются на этих двух кровопролитных драках, но суть – в другом. Участники правящей коалиции с участием президента в непростое время проводят корпоратив в престижном заведении, и это широко освещается в СМИ. Суть в том, что в момент, когда принимается отрицательный бюджет в стране с "африканской" коррупцией, когда люди замерзают, потому что не могут отопить свое жилье – не хватает денег, эти господа устраивают подобное мероприятие. Более того, делают его достоянием общественности. Им, как минимум, должно быть стыдно за это", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Что касается рукоприкладства, продолжил политолог, то в украинском парламенте это уже стало нормой.

"Это абсолютно нормально для украинского политического истеблишмента – избивать друг друга по любому поводу и без повода. Если посмотреть заседания Рады, то эти драки происходят достаточно регулярно. Причем, могут "двинуть в физию" просто так, из личной неприязни", – отметил Александр Асафов.

Он прокомментировал также речь украинского президента на мероприятии.

Потасовка в Раде: Бойко дважды подрался с Ляшко на заседании
© Ruptly
Шикарная драка. Даже две. Соратники Порошенко подвели итоги года

"Нам известно, что сами соратники оценили речь Петра Алексеевича как, мягко говоря, неадекватную. Президент рассказывал о том, как исполняет свои обещания. Вот тут публика начала переглядываться: мол, здоров ли выступающий? Потому что он сказал, что большинство обещаний и планов выполнено, то есть все свои благие фантазии он считает практически выполненными. Но не только он отличился яркими высказываниями на этой "вечеринке лучших друзей". Генпрокурор Украины (Юрий) Луценко пообещал присутствующим, что в ближайшее время он арестует Виктора Януковича и национализирует огромные средства, которые, по представлению Луценко со-товарищи, Янукович украл. Только Луценко почему-то забывает, что уже все разграблено, когда они зачищали резиденцию", – сказал Александр Асафов.

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