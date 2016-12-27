Олейник: на Украине произошел госпереворот – суд увязал причины и следствия

Московский суд признал смену власти на Украине в 2014 году госпереворотом. Экс-депутат Рады Владимир Олейник, подавший соответствующий иск в суд, в эфире радио Sputnik напомнил о событиях, связанных с незаконной сменой власти на Украине.

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Суд заслушал показания чиновников времен президентства Виктора Януковича: экс-премьеров страны Николая Азарова и Сергея Арбузова, экс-руководителя президентской администрации Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-начальника Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. Показания в суде также дал и Виктор Янукович.

Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.

По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности (площади Независимости) руководили официальные лица США.

Свидетели рассказали, что на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что "снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики".

Главная киевская площадь – майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник в эфире радио Sputnik перечислил признаки имевшего место государственного переворота.

"В Украине был классический государственный переворот: это создание неконституционных органов власти не только в Киеве, но и на местах, создание незаконных вооруженных формирований – отрядов самообороны; были захвачены административные здания практически по всей Украине, помещения прокуратуры, судов, СБУ; было похищено оружие. Произошли реальные столкновения с участием снайперских групп на самом майдане. Там стреляли не только в сторону митингующих, но и по представителям правоохранительных органов, то есть был силовой элемент захвата власти", – сказал Владимир Олейник.

Следующие элементы переворота, по его словам, имели место в украинском парламенте. Таким образом, произошло разрушение законодательной, исполнительной и судебной ветви власти, считает Владимир Олейник.

"В нарушении 13-го раздела Конституции Украины, была изменена конституция страны. Подписал эти решения абсолютно нелегитимный исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, хотя он и не имел на это права. Был незаконно отстранен от должности президент Украины. Абсолютно без оснований были уволены судьи конституционного суда. Впоследствии часть судей была восстановлена, но они приняли законы, которые уничтожают судебную систему. Это, в том числе, закон о люстрации", – отметил экс-депутат украинского парламента.

По его словам, украинские граждане должны знать о решении суда.

"Решение суда должно быть доступным документом для граждан Украины. Потому что им говорили, что, мол, все делаем по конституции. Ведь европейские политики убеждали, что смена власти произошла в строгом соответствии с Конституцией Украины. Но это же неправда. Теперь причины и следствия увязаны: власть нелегитимна, она пришла путем государственного переворота, потому последовали обнищание, война и так далее. Следствием этого госпереворота стало то, что Крым ушел от Украины. Точно так же – и Донбасс. Поэтому этот вопрос станет еще предметом исследования другого, уже уголовного дела и персональной ответственности за совершение тяжкого преступления – государственного переворота на Украине", – заключил Владимир Олейник.

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