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Мнение: показания Януковича в суде перечеркнут официальную версию Киева

15:5027.12.2016
(обновлено: 15:52 27.12.2016)
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Леонид Крутаков, политолог, публицист
© РИА Новости. Sputnik
Суд Киева отклонил ходатайство защиты о допросе экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что суду невыгодно, чтобы Янукович лично давал показания.

Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение обращения Генпрокуратуры о возможности заочного уголовного производства против экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене, сообщает украинское информагентство УНИАН.

Сообщается, что такое решение суд принял в понедельник на своем заседании, так как защита Януковича подала ходатайство об отводе судьи Кристины Тарасюк. По данным издания, нового судью должны выбрать при помощи автоматизированной электронной системы. Кто станет новым судьей по делу, станет известно ориентировочно во вторник.

По данным УНИАН, в ходе судебного заседания защита экс-президента также заявила ходатайство о допросе Януковича в режиме видеоконференции, однако суд отклонил это прошение. Адвокат бывшего украинского президента Виталий Сердюк заявил, что это грубое нарушение прав его подзащитного, Европейской конвенции по правам человека и вообще принципов уголовного права.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября лично в Святошинском районном суде Киева, перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году, зачитал уведомление по новому делу. Янукович подозревается в государственной измене. Позже Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева обращение о рассмотрении дела в заочном режиме.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что суд в Киеве не заинтересован в том, чтобы Янукович давал показания, так как они могут перечеркнуть официальную версию событий.

"Я думаю, адвокат Януковича правильно сказал, суд просто не заинтересован в установлении истины. Одно дело, когда Янукович дает какие-то пресс-конференции, интервью в России, пусть это и свидетельства очевидца, но это лишь свидетельства. Другое дело – показания. Показания, подшитые в дело, уже не вычеркнешь. Эти показания станут обязательной базой при оценке и вынесении решения. А суд Киева в этом не заинтересован. Зачем им свидетель, который будет опровергать официальную версию, которая является уже довлеющей на Украине?", – сказал Леонид Крутаков.

Вместе с тем, по мнению политолога, всем давно уже стало очевидным, кто на самом деле стоит за стрельбой на Майдане.

"Всем здравомыслящим людям очевидно, что в Киеве произошел переворот, и кто стрелял, на мой взгляд, тоже практически не вызывает вопросов. Потому что технология одна, она разыгрывалась на всем постсоветском пространстве. Капля крови в толпу, и сразу начинаются массовые беспорядки. Все это знают, методы известны и отработаны. Конечно, вина Януковича в произошедшем на Украине есть, но то, что он не стоял за стрельбой, и то, что он не был "поворотным моментом" Майдана – это безусловно", – считает Леонид Крутаков.

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