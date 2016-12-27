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Мнение: все идет к массовой экономической миграции из Украины

15:0527.12.2016
(обновлено: 15:15 27.12.2016)
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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Украинская экономика быстро не оправится после существенного падения в предыдущие годы, и украинцы все активнее будут искать лучшей доли в Европе, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

По версии отчета Global Sustainable Competitiveness Index научно-исследовательского института SolAbility, в котором страны мира сравниваются по уровню развития и устойчивости их экономики, Украина поднялась на 64 позицию. В 2015 году она занимала 86 позицию.

Рейтинг SolAbility основан на модели конкурентоспособности, включающей в себя доступность природного капитала, управление страной, интеллектуальный капитал, ресурсы и социальную сплоченность.

Между тем, в Международном фонде Блейзера уверены, что в следующем году украинской экономике не удастся оправиться от потерь, понесенных в прошлом и позапрошлом годах, и Украина обречена оставаться беднейшей страной Европы.

Украина вряд ли быстро оправится после потери 17% ВВП за два предыдущих года, считает политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев.

"Падение экономики Украины было настолько глобальным и тяжелым, что сейчас можно говорить лишь о восстановительном росте. Этот рост незначительный, он, конечно, потребует подкрепления – инвестиций и так далее. На самом деле эту небольшую экономическую стабилизацию, которая произошла в 2016 году, обеспечило не украинское правительство, а во-первых, украинский народ, а во-вторых, отсутствие большой войны. Кроме того, Украине оказывается Западом большая финансовая поддержка, а своих ресурсов для экономического роста у нее сейчас просто нет", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Он прокомментировал прогнозы, касающиеся экономики Украины на 2017 год. Так, Минэкономики прогнозирует рост ВВП в размере 3%.

"Нет, это много. Я думаю, что – не больше 0,5% будет ориентировочно рост ВВП. Рост мог бы быть при условии инвестиций, но их не будет в условиях гражданской войны. И, возможно, Украина действительно останется беднейшей страной Европы. Уровень жизни в стране сейчас очень низкий – по некоторым расчетам, даже ниже, чем в Молдавии. Самое страшное, что уровень жизни дифференцируется по регионам. И я думаю, что в 2017 году будет не просто поток украинских гастарбайтеров, а экономических беженцев. Начнется экономическая массовая миграция из Украины. Все к этому идет. Но это, видимо, будет брать на себя Европа. Украина, как панацею ждет отмены виз, но будет ли отмена или нет – люди все равно побегут", – считает Андрей Суздальцев.

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